Врач раскрыла, кому стоит отказаться от употребления болгарского перца

Врач-нутрициолог Ольга Новоселова поделилась информацией о том, кому следует избегать употребления сырого болгарского перца.
В интервью для "Спорт-Экспресс" она отметила, что пациентам с такими заболеваниями, как гастрит, панкреатит, язва желудка, воспаления в толстой кишке и другими расстройствами пищеварительной системы, рекомендуется употреблять болгарский перец исключительно после термической обработки.
Она пояснила, что сырой болгарский перец способствует выработке большего количества желудочного сока. Также Новоселова упомянула, что этот овощ принадлежит к семейству паслёновых, которые часто провоцируют аллергии, особенно при их чрезмерном потреблении.
"Содержащиеся в перце эфирные масла могут вызвать аллергию в виде кожных высыпаний, сопровождающихся зудом", — предостерегла специалист.
Дополнительно она обратила внимание на наличие в болгарском перце алкалоидов, оказывающих стимулирующее действие на нервную систему.
"Поэтому людям, страдающим повышенной возбудимостью и эпилепсией, рекомендуется употреблять данный продукт с особой осторожностью", — подытожила Ольга Новоселова.
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