Врач раскрыла неявную причину ускоренного старения мозга

Курение может привести к ускоренному старению мозга и ухудшению памяти, предупредила The Sun терапевт и хирург Зоуи Уильямс. Согласно последним исследованиям Лондонского университетского колледжа, память курильщиков может ухудшаться на 85 процентов за десять лет.
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Уильямс подчеркнула, что курение имеет серьёзные последствия для мозга, включая стремительное старение и ухудшение памяти. Она отметила, что отказ от вредной привычки является единственным способом остановить этот патологический процесс.
В то же время Уильямс признала, что бросить курить самостоятельно бывает трудно для многих людей. В таких случаях она рекомендует обратиться за медицинской помощью, включая использование лекарств и никотинозамещающей терапии (жевательной резинки, спреев). Кроме того, она посоветовала прочесть книгу Аллена Карра "Лёгкий способ бросить курить", которая может помочь справиться с зависимостью.
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