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Стало известно, какой продукт может облегчить головные боли

Диетолог Хасанова опровергла известные утверждения о вреде шоколада

0:49
Здоровье

Миф о вреде шоколада для здоровья не имеет под собой оснований, заявила диетолог , пояснив, что не стоит исключать из рациона этот популярный продукт.

Диетолог Хасанова опровергла известные утверждения о вреде шоколада
Фото: commons.wikimedia.org by Itisdacurlz, CC BY 3.0

Врач опровергла утверждения о том, что шоколад вызывает мигрени. По словам Хасановой, употребление шоколада в умеренных количествах может даже помочь при головных болях, поскольку этот продукт стимулирует выработку "гормонов счастья" в организме.

"Всего несколько долек шоколада способны не только улучшить настроение, но и снизить тревожность и утомляемость, повысить концентрацию внимания, улучшить качество сна и даже контролировать аппетит", — объяснила Линда Хасанова.

Ранее Pravda.Ru писала, что лишний вес в молодости ведёт к болезням сердца в старости.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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