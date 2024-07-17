Стало известно, какой продукт может облегчить головные боли

Диетолог Хасанова опровергла известные утверждения о вреде шоколада

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Миф о вреде шоколада для здоровья не имеет под собой оснований, заявила диетолог , пояснив, что не стоит исключать из рациона этот популярный продукт.

Фото: commons.wikimedia.org by Itisdacurlz, CC BY 3.0

Врач опровергла утверждения о том, что шоколад вызывает мигрени. По словам Хасановой, употребление шоколада в умеренных количествах может даже помочь при головных болях, поскольку этот продукт стимулирует выработку "гормонов счастья" в организме.

"Всего несколько долек шоколада способны не только улучшить настроение, но и снизить тревожность и утомляемость, повысить концентрацию внимания, улучшить качество сна и даже контролировать аппетит", — объяснила Линда Хасанова.

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