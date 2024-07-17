Стало известно, какой продукт может облегчить головные боли

Миф о вреде шоколада для здоровья не имеет под собой оснований, заявила диетолог , пояснив, что не стоит исключать из рациона этот популярный продукт.
Врач опровергла утверждения о том, что шоколад вызывает мигрени. По словам Хасановой, употребление шоколада в умеренных количествах может даже помочь при головных болях, поскольку этот продукт стимулирует выработку "гормонов счастья" в организме.
"Всего несколько долек шоколада способны не только улучшить настроение, но и снизить тревожность и утомляемость, повысить концентрацию внимания, улучшить качество сна и даже контролировать аппетит", — объяснила Линда Хасанова.
Ранее Pravda.Ru писала, что лишний вес в молодости ведёт к болезням сердца в старости.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.