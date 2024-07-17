Учёные США: стройная фигура в юности сохранит здоровье в старости

В ходе исследования, проведённого учёными из Калифорнийского университета (США) и Университета Имама Абдулрахмана Бен Фейсала (Саудовская Аравия), было обнаружено, что лишний вес в юные годы может негативно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы в пожилом возрасте.
В эксперименте приняли участие 1690 молодых добровольцев. На протяжении 40 лет у них измеряли индекс массы тела (ИМТ) и соотношение талии к бёдрам. Также они регулярно проходили эхокардиографию.
Оказалось, что те добровольцы, которые с молоду имели лишний вес, к 60 годам столкнулись с ожирением левого желудочка, диабетом и гипертонией.
Чтобы сохранить функции сердца, уберечься от диабета и проблем с давлением, врачи советуют придерживаться здорового образа жизни и не наедать избыточный вес.
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