Названы продукты, способствующие нормализации выработки мелатонина

Врач Солнцева: добавление шести продуктов в рацион положительно влияет на сон

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не существует такой диеты, которая могла бы обеспечить быстрое засыпание и отличное качество сна, но включение в ежедневное меню молочных продуктов, сыра, индейки, орехов, морепродуктов, рыбы, вишни и киви может способствовать улучшению сна. Об этом рассказала терапевт-диетолог и научный сотрудник Федерального информационного центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева, сообщает Газета.Ru.

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"Молочные продукты, сыры, мясо индейки, орехи, морепродукты и рыба содержат достаточно большое количество незаменимой аминокислоты триптофан в составе белков. Именно триптофан играет ключевую роль в синтезе "гормона сна и молодости" — мелатонина. Согласно некоторым исследованиям, увеличение потребления триптофана приносит целый ряд преимуществ для хорошего самочувствия, это регуляция психоэмоциональной и когнитивной сферы, антиоксидантное, нейропротекторное, иммуномодулирующее и антистрессовое воздействие. Считается, что мелатонин замедляет старение и стимулирует регенерацию клеток. С возрастом синтез мелатонина в организме снижается", — поделилась Татьяна Солнцева.

Вишня, натуральный вишнёвый сок и киви богаты витаминами и минералами, включая витамины C и E, фолиевую кислоту, а также калием, медью, кремнием и магнием. Магний, как указала специалистка, играет ключевую роль в поддержании общего здоровья и связан с улучшением сна.

Как отметила врач, регулярное потребление вишни и сока из неё способствует увеличению продолжительности и качества сна, благодаря наличию в вишне растительного эквивалента мелатонина, гормона сна. Включение вишни и вишневого сока в диету рекомендуется при нарушениях суточных ритмов, для улучшения сна при ночной работе или смене часовых поясов, как подытожила Солнцева.