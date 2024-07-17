Определён лучший способ борьбы со стрессом, но ради этого придётся уехать за город

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Психолог Бахтеева: сутки на даче сравнимы с психотерапией

1:56
Здоровье

Отдых на даче оказывает благотворное влияние на психическое состояние человека. Как объяснила клинический психолог Рената Бахтеева сайту aif.ru, такие поездки могут быть даже аналогичны психотерапии.

Психолог Бахтеева: сутки на даче сравнимы с психотерапией
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Работа на дачном огороде помогает "разгрузить" ум, особенно это полезно для людей, занятых интеллектуальной деятельностью. Этот процесс показывает, как начать с нуля и развивает способность преодолевать трудности. Например, вырастить растение на огороде — это настоящая работа, требующая борьбы с сорняками, непогодой и вредителями. Однако в итоге появляется плод или цветок.

"Когда человек, например, садит зёрнышко в землю, ему перед этим следует разрыхлить почву, убрать сорняки, это можно сравнить с психологической терапией. Процесс "огородничества" помогает человеку на метафорическом уровне. Он показывает в достаточно коротком временном цикле, что встречаются препятствия в виде непогоды, ветра, иных непредсказуемых проблем. Однако человек с этим справляется, потому что есть конечная цель, например какой-то плод либо какой-то цветок", — поделилась Рената Бахтеева.

Этот цикл завершается за сезон, что помогает укрепить навыки успешного поведения и достижения целей, а также преодолеть страх перед новыми задачами.

Эксперт отметила, что на даче человек может получать аудиальное, кинестетическое и визуальное удовольствие. Можно ходить босиком по траве, любоваться растениями, слушать ветер и пение птиц, а также пробовать плоды своих трудов на участке. Пребывание на природе способствует гармонии разума, души и тела, а работа на грядке помогает сосредоточиться на настоящем моменте и своих чувствах, отпуская все заботы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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