Определён лучший способ борьбы со стрессом, но ради этого придётся уехать за город

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Психолог Бахтеева: сутки на даче сравнимы с психотерапией

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отдых на даче оказывает благотворное влияние на психическое состояние человека. Как объяснила клинический психолог Рената Бахтеева сайту aif.ru, такие поездки могут быть даже аналогичны психотерапии.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Работа на дачном огороде помогает "разгрузить" ум, особенно это полезно для людей, занятых интеллектуальной деятельностью. Этот процесс показывает, как начать с нуля и развивает способность преодолевать трудности. Например, вырастить растение на огороде — это настоящая работа, требующая борьбы с сорняками, непогодой и вредителями. Однако в итоге появляется плод или цветок.

"Когда человек, например, садит зёрнышко в землю, ему перед этим следует разрыхлить почву, убрать сорняки, это можно сравнить с психологической терапией. Процесс "огородничества" помогает человеку на метафорическом уровне. Он показывает в достаточно коротком временном цикле, что встречаются препятствия в виде непогоды, ветра, иных непредсказуемых проблем. Однако человек с этим справляется, потому что есть конечная цель, например какой-то плод либо какой-то цветок", — поделилась Рената Бахтеева.

Этот цикл завершается за сезон, что помогает укрепить навыки успешного поведения и достижения целей, а также преодолеть страх перед новыми задачами.

Эксперт отметила, что на даче человек может получать аудиальное, кинестетическое и визуальное удовольствие. Можно ходить босиком по траве, любоваться растениями, слушать ветер и пение птиц, а также пробовать плоды своих трудов на участке. Пребывание на природе способствует гармонии разума, души и тела, а работа на грядке помогает сосредоточиться на настоящем моменте и своих чувствах, отпуская все заботы.