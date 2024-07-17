Россиянам раскрыли, как выбрать молодой картофель, чтобы не отравиться

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Диетолог Панкова: соланин — яд, содержащийся в молодом зелёном картофеле

0:56
Здоровье

Екатерина Панкова, диетолог-нутрициолог и лектор общества "Знание", поделилась с РИА "ФедералПресс" информацией о том, как правильно выбирать молодой картофель, чтобы он принёс пользу здоровью и не навредил.

Диетолог Панкова: соланин — яд, содержащийся в молодом зелёном картофеле
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Как диетолог могу сказать, что молодой картофель полезен, особенно если вы его едите в остывшем виде, содержит больше витаминов, особенно витамина C", — отметила врач.

Она подчеркнула, что в большинстве регионов России картофель ещё не достиг полной зрелости, поэтому при покупке следует быть особенно внимательным. Важно избегать клубней с зелёными пятнами, поскольку это указывает на повышенное содержание соланина — весьма опасного и токсичного вещества. Также в молодом картофеле могут оставаться следы пестицидов. Идеальный картофель должен быть плотным, без повреждений, признаков гнили и следов пестицидов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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