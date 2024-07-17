"Новая пандемия не за горами": Руководитель ВОЗ предупредил население о главном

Новая опасная пандемия может возникнуть в любой момент. Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на заседании в Женеве.
Он отметил, что текущая вспышка птичьего гриппа H5N1 показала, что человечество остаётся уязвимым.
"И следующая пандемия не за горами", — отметил глава ВОЗ.
Эксперты ВОЗ подчеркивают, что вирус птичьего гриппа H5N1 обладает крайне высокой смертностью, что подтверждают истории болезни нескольких сотен инфицированных на сегодняшний день. Однако случаев передачи вируса H5N1 от человека к человеку пока не зафиксировано.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.