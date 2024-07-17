"Новая пандемия не за горами": Руководитель ВОЗ предупредил население о главном

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Глава ВОЗ Гебрейесус допустил, что птичий грипп H5N1 спровоцирует новую пандемию

0:46
Здоровье

Новая опасная пандемия может возникнуть в любой момент. Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на заседании в Женеве.

Глава ВОЗ Гебрейесус допустил, что птичий грипп H5N1 спровоцирует новую пандемию
Фото: www.flickr.com by Студия Incendo, CC BY 2.0

Он отметил, что текущая вспышка птичьего гриппа H5N1 показала, что человечество остаётся уязвимым.

"И следующая пандемия не за горами", — отметил глава ВОЗ.

Эксперты ВОЗ подчеркивают, что вирус птичьего гриппа H5N1 обладает крайне высокой смертностью, что подтверждают истории болезни нескольких сотен инфицированных на сегодняшний день. Однако случаев передачи вируса H5N1 от человека к человеку пока не зафиксировано.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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