Как соблюдать диету при гастропарезе: полезные советы

Гастропарез — серьёзное заболевание, требующее специальной диеты.
Если вам подходит жидкая диета, можно осторожно добавлять новые продукты. Например, это может быть мягкая пища и та, которая легко усваивается организмом — овощные соки, нежирные молочные продукты (йогурт, сыр), фруктовые соки, каши, нежирный бульон, курица, индейка, консервированные фрукты без кожуры.
Выбирайте продукты, которые легко пережёвывать. Они также должны быть с низким содержанием жира и высоким содержанием воды.
При выраженных симптомах пейте напитки, которые будут поддерживать водный баланс в организме. Избегайте напитков с кофеином. Ешьте небольшими порциями, употребляйте только мягкую, правильно приготовленную жидкую пищу.
Избегайте продуктов, которые содержат много жира и сахара. Ешьте в сидячем положении и не ложитесь в течение часа после еды.
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