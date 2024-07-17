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Как соблюдать диету при гастропарезе: полезные советы

Названы продукты, которые можно есть при гастропарезе

1:03
Здоровье

Гастропарез — серьёзное заболевание, требующее специальной диеты.

Названы продукты, которые можно есть при гастропарезе
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, CC BY 3.0

Что можно есть при умеренном гастропарезе

Если вам подходит жидкая диета, можно осторожно добавлять новые продукты. Например, это может быть мягкая пища и та, которая легко усваивается организмом — овощные соки, нежирные молочные продукты (йогурт, сыр), фруктовые соки, каши, нежирный бульон, курица, индейка, консервированные фрукты без кожуры.

Выбирайте продукты, которые легко пережёвывать. Они также должны быть с низким содержанием жира и высоким содержанием воды.

При выраженных симптомах пейте напитки, которые будут поддерживать водный баланс в организме. Избегайте напитков с кофеином. Ешьте небольшими порциями, употребляйте только мягкую, правильно приготовленную жидкую пищу.

Избегайте продуктов, которые содержат много жира и сахара. Ешьте в сидячем положении и не ложитесь в течение часа после еды.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
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