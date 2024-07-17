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Как часто можно есть красную фасоль и чем она полезна

Красная фасоль способна снижать кровяное давление

1:22
Здоровье

Красная фасоль из всех видов имеет самую плотную скорлупу и нежную, маслянистую мякоть.

Красная фасоль способна снижать кровяное давление
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, CC BY-SA 3.0

В отличие от белой фасоли, красная фасоль реже используется в полноценных блюдах из-за характерного вкуса.

В чём польза красной фасоли

Красные сорта фасоли имеют более высокую энергетическую ценность по сравнению с белыми. Они также содержат больше белков и углеводов. Красная фасоль входит в число лучших продуктов, богатых растительным белком.

В них содержатся важные для нашего здоровья витамины и микроэлементы, такие как витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9), С, Н, РР, а также минералы: цинк, магний, железо, калий и другие.

Красная фасоль хороша для снижения артериального давления благодаря содержанию калия и магния, которые отвечают за нормальное функционирование сосудов и сердца.

Тирозин, входящий в состав растительного продукта, обеспечивает нормальный обмен веществ, регулирует работу эндокринной системы и препятствует накоплению лишних килограммов.

Как часто можно есть красную фасоль

Ешьте фасоль, горох или нут не чаще двух-трёх раз в неделю, небольшими порциями в качестве дополнения ко вторым блюдам.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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