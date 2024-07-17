Как часто можно есть красную фасоль и чем она полезна

Красная фасоль из всех видов имеет самую плотную скорлупу и нежную, маслянистую мякоть.
В отличие от белой фасоли, красная фасоль реже используется в полноценных блюдах из-за характерного вкуса.
Красные сорта фасоли имеют более высокую энергетическую ценность по сравнению с белыми. Они также содержат больше белков и углеводов. Красная фасоль входит в число лучших продуктов, богатых растительным белком.
В них содержатся важные для нашего здоровья витамины и микроэлементы, такие как витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9), С, Н, РР, а также минералы: цинк, магний, железо, калий и другие.
Красная фасоль хороша для снижения артериального давления благодаря содержанию калия и магния, которые отвечают за нормальное функционирование сосудов и сердца.
Тирозин, входящий в состав растительного продукта, обеспечивает нормальный обмен веществ, регулирует работу эндокринной системы и препятствует накоплению лишних килограммов.
Ешьте фасоль, горох или нут не чаще двух-трёх раз в неделю, небольшими порциями в качестве дополнения ко вторым блюдам.
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