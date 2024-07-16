Какие части сельдерея самые полезные: ответ диетологов

Сельдерей — яркий и полезный зелёный овощ с крупными сочными стеблями и листьями на верхушке.
Сельдерей обладает характерным терпким ароматом и пряным, горьковато-сладким вкусом.
Сельдерей богат витаминами С, К А, Е, РР и группы В. Например, в 100 граммах продукта содержится 8 мг витамина С. Он также содержит кальций, магний, железо, калий, цинк, селен и 12 видов антиоксидантов.
Сельдерей активно выводит холестерин из организма человека. Самая полезная его часть — стебель, затем корень и листья.
Стебель сельдерея обычно едят сырым. Стебли качественного продукта будут упругими и не дряблыми. Сельдерей может храниться до 10 дней. Хранить его лучше в холодильнике, завернув в фольгу.
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