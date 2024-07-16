Какие части сельдерея самые полезные: ответ диетологов

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Сельдерей позволяет быстро снизить холестерин в крови

1:01
Здоровье

Сельдерей — яркий и полезный зелёный овощ с крупными сочными стеблями и листьями на верхушке.

Сельдерей позволяет быстро снизить холестерин в крови
Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Сельдерей обладает характерным терпким ароматом и пряным, горьковато-сладким вкусом.

Химический состав

Сельдерей богат витаминами С, К А, Е, РР и группы В. Например, в 100 граммах продукта содержится 8 мг витамина С. Он также содержит кальций, магний, железо, калий, цинк, селен и 12 видов антиоксидантов.

Сельдерей активно выводит холестерин из организма человека. Самая полезная его часть — стебель, затем корень и листья.

Как правильно есть сельдерей в сыром виде

Стебель сельдерея обычно едят сырым. Стебли качественного продукта будут упругими и не дряблыми. Сельдерей может храниться до 10 дней. Хранить его лучше в холодильнике, завернув в фольгу.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
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Врач-терапевт, пульмонолог
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