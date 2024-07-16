Чем полезен киви и кому его есть противопоказано: важная информация

Киви продлевает молодость и устраняет воспаление в организме

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Киви едят не только в качестве десерта, но и подают к мясу, рыбе и сырам. Предлагаем узнать, чем так полезен этот фрукт.

Фото: commons.wikimedia.org by Zeynel Cebeci, CC BY-SA 4.0

В чём польза киви

Витамины С, Е, К, фолиевая кислота, а также каротиноиды, клетчатка и фитохимические вещества в киви являются необходимыми питательными веществами для укрепления иммунитета.

Полезные свойства киви обусловлены, прежде всего, высоким содержанием антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, замедляют процессы хронического воспаления в организме, защищают клетки от повреждений, продлевают молодость и активность организма.

Киви содержит натуральный фермент под названием актинидин, который помогает переваривать белки и уменьшать симптомы расстройств пищеварения, таких как вздутие живота и запоры.

Высокое содержание клетчатки в киви способствует хорошему пищеварению, способствуя регулярному опорожнению кишечника.

Кому нельзя есть киви

Основным противопоказанием для человека является аллергия, особенно на цитрусовые. Если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта, также лучше избегать киви. Для людей, склонных к диарее, употребление киви может быть вредным.