Чем полезен киви и кому его есть противопоказано: важная информация

Киви едят не только в качестве десерта, но и подают к мясу, рыбе и сырам. Предлагаем узнать, чем так полезен этот фрукт.
Витамины С, Е, К, фолиевая кислота, а также каротиноиды, клетчатка и фитохимические вещества в киви являются необходимыми питательными веществами для укрепления иммунитета.
Полезные свойства киви обусловлены, прежде всего, высоким содержанием антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, замедляют процессы хронического воспаления в организме, защищают клетки от повреждений, продлевают молодость и активность организма.
Киви содержит натуральный фермент под названием актинидин, который помогает переваривать белки и уменьшать симптомы расстройств пищеварения, таких как вздутие живота и запоры.
Высокое содержание клетчатки в киви способствует хорошему пищеварению, способствуя регулярному опорожнению кишечника.
Основным противопоказанием для человека является аллергия, особенно на цитрусовые. Если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта, также лучше избегать киви. Для людей, склонных к диарее, употребление киви может быть вредным.
Дочь Артёма и Дарьи Михалковых ведёт непубличный образ жизни. Однако недавно она поделилась с немногочисленными подписчиками снимками со своей свадьбы.