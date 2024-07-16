Психолог Самбурский рассказал, как стресс влияет на жизнь

Психолог Станислав Самбурский рассказал, что у психологического стресса есть несколько подвидов.
Первый — хронический стресс. Именно он может стать одной из причин истощения организма, сильно отражается на состоянии здоровья.
"Постоянное напряжение ведет к усталости, которая со временем перерастает в хроническое снижение работоспособности. Нет отдыха — не будет и эффективного труда", — цитирует специалиста "СЭ".
Еще можно столкнуться с когнитивной перегрузкой. Это состояние, при котором человек не может справиться с потоком информации и задач. Его умственные способности перегружены.
Бывает и эмоциональное выгорание, появляется оно как результат длительного воздействия стресса, который вылился в эмоциональное, физическое и ментальное истощение. У человека нет сил заниматься даже рутинными делами.
"Амбициозные люди чаще других загоняют себя в стресс, а потом и в эмоциональное выгорание. От обилия целей и задач, а также страха где-то не успеть возникает постоянная тревожность", — добавил Самбурский.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.