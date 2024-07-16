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В Китае подростков с зависимостью от Genshin Impact насильно забирают в военизированные лагеря для перевоспитания

В Китае массово отправляют подростков с интернет-зависимостью в лагеря перевоспитания

2:15
Здоровье

В последние годы в Китае всё больше подростков становятся зависимыми от онлайн-игр, таких как Genshin Impact. В связи с этим власти страны начали отправлять зависимых подростков в лагеря для перевоспитания.

В Китае массово отправляют подростков с интернет-зависимостью в лагеря перевоспитания
Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

В интернете появились видео, на которых детей насильно увозят из дома, но эти меры осуществляются с согласия родителей. После этого ребёнка помещают в один из 250 специально созданных лагерей.

Китай признал интернет-зависимость заболеванием в 2008 году. На 2014 год в стране уже насчитывалось более сотни таких лагерей, где многие сотрудники — бывшие или действующие военные, поэтому распорядок дня основан на строгой дисциплине.

Подростки проходят принудительную социализацию, занимаются физическим трудом и спортом. Кроме того, им дают академические курсы, учат готовить и убираться, а также дисциплинируют их и готовят к жизни в обществе.

С детьми обязательно работает психолог. Это важная часть реабилитации, ведь у многих из них были глубоко личные причины с головой уйти в онлайн. Это могло быть давление, неуверенность в себе, тревожность или боязнь будущего.

Курс "перевоспитания" в таких лагерях длится шесть месяцев. За это время подросток может вернуться в реальность при должной поддержке со стороны родных. Однако не все могут полностью избавиться от зависимости. Например, одна из матерей воспитанников подала в суд на лагерь, заявив, что после полугода пребывания в нём зависимость её сына от интернета и игр только усилилась.

Это говорит о том, что разработанная в Китае система не идеальна. Агрессивный подход может оставить ещё большую травму у подростка со слабым психическим здоровьем. Лечение симптомов без учёта более глубоких, фундаментальных процессов, лежащих в основе интернет-зависимости как болезни не всегда даёт желаемый результат.

Ранее Pravda.Ru писала, что пять рожениц со схватками застряли в лифте московского роддома.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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