Врачи спасли мужчину с ножевым ранением сердца

Врачи спасли жителя Истры с ножевым ранением в сердце

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинский персонал Истринской больницы успешно спас 27-летнего мужчину, получившего ножевое ранение в области сердца. Сообщение об этом поступило от пресс-службы Минздрава Московской области во вторник, 16 июля.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, PDM

Пациента привезли в больницу в критическом состоянии, и после первичного осмотра он был немедленно доставлен в операционную.

"В ходе операции было обнаружено, что след от ранения проходил через сердечную мышцу в желудочек сердца, откуда продолжалось кровотечение", — рассказали специалисты.

Хирургическая процедура заняла примерно один час, в результате чего врачам удалось сохранить жизнь мужчины. Его уже выписали домой.

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