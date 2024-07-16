Врачи спасли мужчину с ножевым ранением сердца

Медицинский персонал Истринской больницы успешно спас 27-летнего мужчину, получившего ножевое ранение в области сердца. Сообщение об этом поступило от пресс-службы Минздрава Московской области во вторник, 16 июля.
Пациента привезли в больницу в критическом состоянии, и после первичного осмотра он был немедленно доставлен в операционную.
"В ходе операции было обнаружено, что след от ранения проходил через сердечную мышцу в желудочек сердца, откуда продолжалось кровотечение", — рассказали специалисты.
Хирургическая процедура заняла примерно один час, в результате чего врачам удалось сохранить жизнь мужчины. Его уже выписали домой.
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