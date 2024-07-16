Сосудистые звёздочки и "печёночные ладони" могут быть признаками серьёзного заболевания

Врач Хабибулина: желтуха и сосудистые звёздочки - симптомы болезней печени

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый день печень осуществляет около 500 функций в теле человека. Она играет роль в очищении крови, производстве желчи и участвует в обмене веществ. Однако иногда печень может начать работать неправильно и даже заболеть. Об этом поведала специалист-гастроэнтеролог и терапевт из сети "Клиника Фомина" в Сочи Лилия Хабибулина.

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Некоторые заболевания печени могут не проявляться внешне или же вызывать проблемы в других органах и системах тела. Часто признаками проблем с печенью могут быть желтуха, зуд, различные кожные сыпи, кровоподтеки, особые сосудистые образования и так называемые "печёночные ладони".

"При более тяжёлых поражениях печени отмечаются отёки нижних конечностей, увеличение живота, варикозное расширение вен передней брюшной стенки, затруднённое дыхание", — объяснила Хабибулина в беседе с "Вечерней Москвой".

Врач объясняет, что диагностировать болезни печени не всегда просто. Симптомы могут включать боль в верхней части живота, тошноту, рвоту, боли в спине или плече, акне, боли в суставах, заболевания кишечника, лёгких, щитовидной железы, нарушения менструального цикла, общее недомогание, усталость, плохой аппетит и повышение температуры тела. При появлении таких симптомов важно незамедлительно обратиться к врачу. Только квалифицированный специалист может провести необходимые тесты, назначить соответствующее лечение и выписать лекарства.