Что полезнее для здоровья: белая или красная рыба

Нежное белое мясо рыбы обладает приятным морским ароматом и нежным вкусом, но полезнее ли оно красной рыбы, вы узнаете из статьи.
В красной рыбе содержится больше белков, углеводов и жиров. Но в то же время красная рыба уступает белой рыбе в количестве фосфора, магния и калия.
Большой пользой белой рыбы является содержание витаминов А, С, Е, D, группы В. Они улучшают здоровье органов зрения, укрепляют иммунитет, очищают кровь от токсинов и тяжёлых металлов, снимают болевые симптомы из-за артрита, снижают частоту астматических приступов, предотвращают хроническую усталость.
Диетологи рекомендуют включать рыбу в свой рацион не реже двух раз в неделю.
Самыми полезными жирными видами рыб являются налим, скумбрия, сайра, палтус, сельдь.
Лосось, кета, горбуша, карп, тунец и форель являются умеренно жирными видами, а также они богаты жирными кислотами омега-3, которые необходимы для нормального функционирования сердца, мозга и иммунной системы.
Дочь Артёма и Дарьи Михалковых ведёт непубличный образ жизни. Однако недавно она поделилась с немногочисленными подписчиками снимками со своей свадьбы.