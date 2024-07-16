Что полезнее для здоровья: белая или красная рыба

Названы полезные свойства белой и красной рыбы

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нежное белое мясо рыбы обладает приятным морским ароматом и нежным вкусом, но полезнее ли оно красной рыбы, вы узнаете из статьи.

Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, CC BY 2.0

Что полезнее: белая или красная рыба

В красной рыбе содержится больше белков, углеводов и жиров. Но в то же время красная рыба уступает белой рыбе в количестве фосфора, магния и калия.

В чём польза белой рыбы

Большой пользой белой рыбы является содержание витаминов А, С, Е, D, группы В. Они улучшают здоровье органов зрения, укрепляют иммунитет, очищают кровь от токсинов и тяжёлых металлов, снимают болевые симптомы из-за артрита, снижают частоту астматических приступов, предотвращают хроническую усталость.

Диетологи рекомендуют включать рыбу в свой рацион не реже двух раз в неделю.

Какая рыба самая полезная для организма

Самыми полезными жирными видами рыб являются налим, скумбрия, сайра, палтус, сельдь.

Лосось, кета, горбуша, карп, тунец и форель являются умеренно жирными видами, а также они богаты жирными кислотами омега-3, которые необходимы для нормального функционирования сердца, мозга и иммунной системы.