Красота требует жертв: желающим подрасти отпиливают ноги

Недовольные своим ростом вполне могут увеличить его хирургическим путём — такую услугу предлагают и коммерческие, и государственные клиники. Врач-травматолог, ортопед, остеопат Константин Терновой рассказал подробности Pravda.Ru.
"Делается это следующим образом. В операционной, естественно, пересекается кость, после чего надевается аппарат Илизарова — аппарат внешней фиксации. Через 21 день, когда кость начинает срастаться, аппарат Илизарова раскручивают на 1 мм в день", — объясняет доктор.
"Максимум, что мы можем удлинить каждую часть конечности — голень или бедро — на 7 см. Кость может удлиняться бесконечно. А вот сосуды и нервы растянуть больше, чем на 7 см, нельзя. Это и есть ограничивающий фактор, — продолжает он. — Соответственно, каждый сегмент — голень и бедро можно увеличить на 7 см. То есть за 90 дней мы можем увеличить нижнюю конечность на 14 см. Это максимум".
Таким образом, в основе метода — травматичная и рискованная медицинская манипуляция. "Берётся пила и перерезается кость. Её разрезать надо, чтобы она удлинялась. Полностью перерубается кость. Дальше она начинает срастаться. И в этот момент, когда костная мозоль ещё мягкая, костный клей ещё не застыл, она начинает растягиваться по 1 мм в день", — говорит собеседник издания.
У жутковатой операции могут быть вполне обоснованные показания. "Одна нога в детстве могла перестать расти, например. Обе ноги могли перестать в детстве расти. Так бывает. А всё остальное — это косметические пожелания", — отмечает специалист.
Тем не менее процедура хирургического увеличения роста популярна. "Я не знаю статистику. Но те, кто это делает, — весьма занятые люди. У них много пациентов", — заключил Константин Терновой.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.