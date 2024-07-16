Красота требует жертв: желающим подрасти отпиливают ноги

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Врач Терновой: хирургическим путём можно увеличить рост не более чем на 14 см

2:08
Здоровье

Недовольные своим ростом вполне могут увеличить его хирургическим путём — такую услугу предлагают и коммерческие, и государственные клиники. Врач-травматолог, ортопед, остеопат Константин Терновой рассказал подробности Pravda.Ru.

Врач Терновой: хирургическим путём можно увеличить рост не более чем на 14 см
Фото: ВК-сообщество "Сарказм" is licensed under public domain

"Делается это следующим образом. В операционной, естественно, пересекается кость, после чего надевается аппарат Илизарова — аппарат внешней фиксации. Через 21 день, когда кость начинает срастаться, аппарат Илизарова раскручивают на 1 мм в день", — объясняет доктор.

"Максимум, что мы можем удлинить каждую часть конечности — голень или бедро — на 7 см. Кость может удлиняться бесконечно. А вот сосуды и нервы растянуть больше, чем на 7 см, нельзя. Это и есть ограничивающий фактор, — продолжает он. — Соответственно, каждый сегмент — голень и бедро можно увеличить на 7 см. То есть за 90 дней мы можем увеличить нижнюю конечность на 14 см. Это максимум".

Таким образом, в основе метода — травматичная и рискованная медицинская манипуляция. "Берётся пила и перерезается кость. Её разрезать надо, чтобы она удлинялась. Полностью перерубается кость. Дальше она начинает срастаться. И в этот момент, когда костная мозоль ещё мягкая, костный клей ещё не застыл, она начинает растягиваться по 1 мм в день", — говорит собеседник издания.

У жутковатой операции могут быть вполне обоснованные показания. "Одна нога в детстве могла перестать расти, например. Обе ноги могли перестать в детстве расти. Так бывает. А всё остальное — это косметические пожелания", — отмечает специалист.

Тем не менее процедура хирургического увеличения роста популярна. "Я не знаю статистику. Но те, кто это делает, — весьма занятые люди. У них много пациентов", — заключил Константин Терновой.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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