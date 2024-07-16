Врачи назвали два продукта, ускоряющие процесс старения и негативно влияющие на внешность

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Медики советуют регулярно включать в меню творог для замедления старения

1:54
Здоровье

Специалисты назвали основные источники полезных веществ, необходимых для поддержания красоты и здоровья организма. Особое внимание уделили вопросу употребления жиров. По мнению медиков, в сбалансированном рационе их должно быть около 30%, поскольку жиры являются важным компонентом клеточных мембран и источником половых гормонов, сообщает RG.RU.

Медики советуют регулярно включать в меню творог для замедления старения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако следует различать полезные и вредные жиры. Полезные липиды содержатся преимущественно в орехах, авокадо и жирной рыбе. В то же время рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров, присутствующих в жирном мясе, сливочном, пальмовом и кокосовом маслах, свином сале. Также стоит свести к минимуму трансжиры, которые обычно содержатся в магазинной выпечке, десертах с длительным сроком хранения, фастфуде и готовых полуфабрикатах, сообщает здоровое-питание.рф. Регулярное употребление таких продуктов может негативно повлиять на сердце, сосуды, пищеварительную систему, состояние кожи и т. д.

Что касается белков, то специалисты рекомендуют включать их в каждый прием пищи. При этом не обязательно ежедневно употреблять яйца и мясо. Альтернативными источниками белка могут стать бобовые (чечевица, фасоль, горох, нут), мясо птицы и белая рыба.

Среди полезных гарниров названы неочищенный рис, пшеница, овес, а также цельнозерновой хлеб. Продукты из белой муки, напротив, оказывают негативное влияние.

"Не забывайте регулярно включать в меню творог, молоко, кефир, йогурты, сыры и другую молочку без добавления сахара", — дополнительно отметили специалисты.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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