Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медики советуют регулярно включать в меню творог для замедления старения
В ПНИПУ разработан способ снижения брака при вытягивании оптоволокна на 10%
Когда отключение ESP может быть полезным для водителя
Продажи алкоголя в России выросли на 4,1%
Названы наиболее прохладные туристические направления в России
Сати Казанова вспомнила о своём уходе из группы "Фабрика"
Почему российские города-курорты превосходят европейские
Олимпийскую форму сборной Китая раскритиковали в соцсетях
Трихолог Титушкина о продуктах для здоровья волос
Россиянам дали советы по быстрому лечению мозолей от обуви

Врач Овнанян: водяную мозоль следует прокалывать только стерильной иглой

1:43
Здоровье

Для прокола водяной мозоли на ноге, важно использовать стерильную иглу, которую можно стерилизовать прокаливанием на огне или очисткой спиртом, — это рекомендация врача-профилактика Эвелины Овнанян, предоставленная NEWS. ru. Она также предупредила, что если мозоль повреждена и открывается рана, это может вызвать инфекцию и осложнения, поэтому место прокола должно быть обработано йодом или зелёнкой перед процедурой.

Врач Овнанян: водяную мозоль следует прокалывать только стерильной иглой
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

"Прокол следует делать сбоку водяной мозоли, вводя иглу почти параллельно поверхности кожи. После того как проколы сделаны, водяную мозоль нужно аккуратно прижать марлевой салфеткой так, чтобы из нее вышла вся имеющаяся жидкость, и накрыть мозоль марлевой подушечкой с лейкопластырем", — подчеркнула врач.

Овнанян также описала другие типы мозолей: твёрдая сухая мозоль представляет собой ограниченный участок кожи, который становится плотным и ороговевшим, и на ней могут образовываться трещины, что может привести к осложнениям. Стержневая внутренняя мозоль ощущается как сухая, с центральным уплотнением, которое проникает вглубь тканей и может причинять сильную боль из-за давления на нервные окончания.

Чтобы минимизировать неприятные ощущения, Овнанян рекомендовала выбирать качественную обувь, которая должна быть, прежде всего, удобной.

"Обувь должна быть не тесной и удобной при первой же примерке. Для занятий спортом лучше покупать специальную обувь и одежду, предназначенную именно для выбранного вида спорта. Закрытую обувь следует всегда носить с носками", — резюмировала специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
Только на западных кладбищах Украины будет лежать 1 млн погибших боевиков Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Последние материалы
Товарооборот России и Индии достиг рекордных значений в мае
От услуг скорой помощи до стоматологических операций: что покрывает полис ДМС
Стала известна стоимость жилья Аллы Пугачёвой
Бесстрашные кошачьи породы
Домохозяйки поделились рецептом летнего соуса
Кожевникова встала на защиту женщин, страдающих от домашнего насилия
Как сочетать утреннюю рутину с полезными тренировками
В России вновь обсудили создание отечественных консолей на своей ОС
Как избежать поломок автомобильного кондиционера летом
Врач Дарья Утюмова: молоко в кофе снижает содержание антиоксидантов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников