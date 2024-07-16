Россиянам дали советы по быстрому лечению мозолей от обуви

Врач Овнанян: водяную мозоль следует прокалывать только стерильной иглой

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для прокола водяной мозоли на ноге, важно использовать стерильную иглу, которую можно стерилизовать прокаливанием на огне или очисткой спиртом, — это рекомендация врача-профилактика Эвелины Овнанян, предоставленная NEWS. ru. Она также предупредила, что если мозоль повреждена и открывается рана, это может вызвать инфекцию и осложнения, поэтому место прокола должно быть обработано йодом или зелёнкой перед процедурой.

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"Прокол следует делать сбоку водяной мозоли, вводя иглу почти параллельно поверхности кожи. После того как проколы сделаны, водяную мозоль нужно аккуратно прижать марлевой салфеткой так, чтобы из нее вышла вся имеющаяся жидкость, и накрыть мозоль марлевой подушечкой с лейкопластырем", — подчеркнула врач.

Овнанян также описала другие типы мозолей: твёрдая сухая мозоль представляет собой ограниченный участок кожи, который становится плотным и ороговевшим, и на ней могут образовываться трещины, что может привести к осложнениям. Стержневая внутренняя мозоль ощущается как сухая, с центральным уплотнением, которое проникает вглубь тканей и может причинять сильную боль из-за давления на нервные окончания.

Чтобы минимизировать неприятные ощущения, Овнанян рекомендовала выбирать качественную обувь, которая должна быть, прежде всего, удобной.

"Обувь должна быть не тесной и удобной при первой же примерке. Для занятий спортом лучше покупать специальную обувь и одежду, предназначенную именно для выбранного вида спорта. Закрытую обувь следует всегда носить с носками", — резюмировала специалист.