Названа самая опасная плесень, способная прорасти в лёгких

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Биолог Комбарова предупредила о смертельной опасности плесени из холодильника

1:12
Здоровье

Грибковые пневмонии — самые тяжёлые. Они не так распространены, как вирусные и бактериальные, но очень плохо поддаются лечению и смертельно опасны. Как правило, микозы лёгких встречаются у пациентов со сниженным иммунитетом — из-за ВИЧ, химиотерапии, подвергшихся воздействию антибиотиков широкого спектра и иммуносупрессоров.

Биолог Комбарова предупредила о смертельной опасности плесени из холодильника
Фото: Own work by Asurnipal, CC BY-SA 4.0

Возбудителем этих заболеваний могут быть микроскопические грибы и плесень, которые окружают нас повсюду, объясняет ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета Мария Комбарова.

"В качестве профилактики стоит чаще убираться в помещении и проветривать его. Нужно своевременно проводить ревизию продуктов в холодильнике, чтобы избежать появления белой пушистой плесени — её споры особенно опасны. Несмотря на то, что грибковые заболевания лёгких — не слишком частое явление, избавиться от них очень сложно", — предупреждает учёная.

Таким образом, самая опасная плесень в доме не чёрная, как мы все привыкли считать, а белая.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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