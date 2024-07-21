Определены способы восстановления после отравления

Врач Янова: после отравления нужно пить больше воды

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В летнее время, когда температура воздуха повышается, вероятность пищевых отравлений возрастает, как сообщила Оксана Янова, гастроэнтеролог и директор диагностического центра в клинической больнице MD Group. В Telegram-канале больницы она поделилась рекомендациями по восстановлению после отравления.

Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

Прежде всего, она рекомендовала увеличить потребление воды, поскольку это способствует предотвращению обезвоживания, которое часто возникает при пищевых отравлениях, и помогает организму выводить токсины. При этом она подчеркнула важность правильного питья — небольшими порциями, чтобы не вызвать рвоту.

Янова также отметила пользу электролитных растворов для восстановления баланса минералов и солей в теле, особенно после рвоты или диареи.

Во время процесса восстановления после пищевого отравления рекомендуется избегать тяжёлой пищи и вместо этого включать в рацион легкоперевариваемые продукты, такие как рис, бананы, подсушенный хлеб и куриный бульон, как посоветовала специалист. Кроме того, она указала на важность пробиотиков для восстановления кишечной микрофлоры. Эти полезные бактерии можно найти в йогуртах с живыми культурами или в специальных пробиотических добавках.

"Отдыхайте, дайте организму восстановиться. Сон и покой помогают иммунной системе бороться с инфекцией. Если симптомы не проходят в течение 48 часов или ухудшаются, обязательно обратитесь к специалисту", — призвала врач.