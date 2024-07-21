Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка из 570 машин
Неожиданные финалы: 3 фильма, которые взорвут ваш мозг
Эксперты рассказали, как разнообразить жизнь домашней кошки
Сергей Безруков показал фото со своего патриотичного отдыха
Автоэксперт Ревин рассказал, чем вредны для машины короткие поездки на 8-10 км
Cоставлен топ-7 SSD на 2 ТБ для использования с консолью PS5
Мы способны найти признаки жизни за ледяной коркой Европы и Энцеладе
Американские ученые совершили прорыв в создании долгосрочной защиты от гриппа
Три лучших способа инвестировать
Определены способы восстановления после отравления

Врач Янова: после отравления нужно пить больше воды

1:37
Здоровье

В летнее время, когда температура воздуха повышается, вероятность пищевых отравлений возрастает, как сообщила Оксана Янова, гастроэнтеролог и директор диагностического центра в клинической больнице MD Group. В Telegram-канале больницы она поделилась рекомендациями по восстановлению после отравления.

Врач Янова: после отравления нужно пить больше воды
Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

Прежде всего, она рекомендовала увеличить потребление воды, поскольку это способствует предотвращению обезвоживания, которое часто возникает при пищевых отравлениях, и помогает организму выводить токсины. При этом она подчеркнула важность правильного питья — небольшими порциями, чтобы не вызвать рвоту.

Янова также отметила пользу электролитных растворов для восстановления баланса минералов и солей в теле, особенно после рвоты или диареи.

Во время процесса восстановления после пищевого отравления рекомендуется избегать тяжёлой пищи и вместо этого включать в рацион легкоперевариваемые продукты, такие как рис, бананы, подсушенный хлеб и куриный бульон, как посоветовала специалист. Кроме того, она указала на важность пробиотиков для восстановления кишечной микрофлоры. Эти полезные бактерии можно найти в йогуртах с живыми культурами или в специальных пробиотических добавках.

"Отдыхайте, дайте организму восстановиться. Сон и покой помогают иммунной системе бороться с инфекцией. Если симптомы не проходят в течение 48 часов или ухудшаются, обязательно обратитесь к специалисту", — призвала врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Обсудить
Популярное
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.

Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Последние материалы
Неожиданные финалы: 3 фильма, которые взорвут ваш мозг
Сергей Безруков показал фото со своего патриотичного отдыха
Эксперты рассказали, как разнообразить жизнь домашней кошки
Врач Янова: после отравления нужно пить больше воды
Автоэксперт Ревин рассказал, чем вредны для машины короткие поездки на 8-10 км
Cоставлен топ-7 SSD на 2 ТБ для использования с консолью PS5
Американские ученые совершили прорыв в создании долгосрочной защиты от гриппа
Мы способны найти признаки жизни за ледяной коркой Европы и Энцеладе
Три лучших способа инвестировать
Топ 10 частых распространенных ошибок при ремонте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников