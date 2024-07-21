"Мы только можем доверять": почему лучше не покупать готовую еду

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Врач Кривошонок: повара ответственны за 98% случаев кишечных заболеваний

Здоровье

Приготовленная дома пища считается более надёжной по сравнению с покупной, так как условия производства последней неизвестны потребителю.

Врач Кривошонок: повара ответственны за 98% случаев кишечных заболеваний
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Нередко работники предприятий общественного питания пренебрегают санитарными нормами при изготовлении блюд, в том числе не используют специальные антисептики для обработки рук.

Такую информацию предоставил Константин Кривошонок, санитарный врач союза развития социального питания "Союзсоцпит", в интервью для радиостанции "Говорит Москва".

"Еда, которую мы приготовили своими руками на своей кухне, будет более безопасной, чем еда, купленная где-то. Потому что мы с вами не знаем реальных условий. Мы только можем доверять производителю, что он соблюдает принципы ХАССП, производственный контроль выполняет и другие надлежащие гигиенические практики. Статистика — это всё-таки наука", — отметил специалист.

Врач отметил, что в 98% случаев пищевых отравлений виновны руки поваров. Исследования показали, что только 40% персонала правильно соблюдают гигиену рук. Это означает, что лишь четверо из десяти сотрудников знают и корректно выполняют процедуру гигиенической обработки рук с использованием специальных антисептических средств, как сообщил специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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