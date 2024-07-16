С молоком или без: какой кофе наиболее полезен для здоровья

Молоко снижает количество антиоксидантов в кофе при его добавлении, сообщила врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова, сообщает Газета. Ru.
Врач объяснила, что согласно исследованию Копенгагенского университета 2023 года, полифенолы связываются с белками молока при его добавлении в кофе. Это приводит к снижению содержания антиоксидантов в напитке.
Утюмова также отметила, что кофе содержит большое количество полифенолов — мощных антиоксидантов, которые нейтрализуют свободные радикалы. Эти химические вещества могут наносить вред здоровым клеткам организма и поступают в него с пищей, воздухом, а также являются результатом естественного обмена веществ.
"Кроме того, кофе с молоком животного происхождения может плохо усваиваться у людей с непереносимостью лактозы — молочного сахара. Это патологическое состояние вызвано снижением уровня лактазы — фермента, необходимого для правильного переваривания лактозы, содержащейся в молочных продуктах", — подытожила врач.
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