С молоком или без: какой кофе наиболее полезен для здоровья

Врач Дарья Утюмова: молоко в кофе снижает содержание антиоксидантов

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молоко снижает количество антиоксидантов в кофе при его добавлении, сообщила врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова, сообщает Газета. Ru.

Фото: unsplash.com by PICSELI, PDM

Врач объяснила, что согласно исследованию Копенгагенского университета 2023 года, полифенолы связываются с белками молока при его добавлении в кофе. Это приводит к снижению содержания антиоксидантов в напитке.

Утюмова также отметила, что кофе содержит большое количество полифенолов — мощных антиоксидантов, которые нейтрализуют свободные радикалы. Эти химические вещества могут наносить вред здоровым клеткам организма и поступают в него с пищей, воздухом, а также являются результатом естественного обмена веществ.

"Кроме того, кофе с молоком животного происхождения может плохо усваиваться у людей с непереносимостью лактозы — молочного сахара. Это патологическое состояние вызвано снижением уровня лактазы — фермента, необходимого для правильного переваривания лактозы, содержащейся в молочных продуктах", — подытожила врач.