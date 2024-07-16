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Невролог сообщила, в каком возрасте возникают первые симптомы болезни Альцгеймера

Врач Косивцова: болезнь Альцгеймера мешает выполнять повседневные дела

1:55
Здоровье

Если вы начали замечать у себя проблемы с  кратковременной памятью, повторение одних и тех же вопросов или фраз, или испытываете сложности с подбором нужных слов, эти симптомы могут указывать на начало развития болезни Альцгеймера. Об этом поведала Ольга Косивцова, врач-невролог и доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, а также лектор Российского общества "Знание".

Врач Косивцова: болезнь Альцгеймера мешает выполнять повседневные дела
Фото: Freepik by Ads, CC0

Она подчеркнула, что начальные симптомы заболевания могут появляться уже в 40-45 лет. Важно при первых признаках ухудшения памяти и заторможенности не откладывать визит к врачу.

Как пояснила специалист, врач может назначить полное обследование, включая анализ крови на генетику, при необходимости, анализ спинномозговой жидкости для определения уровня биомаркеров болезни Альцгеймера. Все эти диагностические процедуры доступны в России и выполняются в ведущих неврологических центрах, сообщила она РИА "ФедералПресс".

Кроме того, врач отметила, что на практике пациенты с начальными симптомами болезни редко самостоятельно обращаются к неврологу. Чаще всего инициаторами обращения становятся родственники, и делают они это обычно тогда, когда у человека уже возникают проблемы с повседневными делами и самообслуживанием.

"Родственники обращают внимание, что пациент может говорить и повторять одно и то же, могут возникнуть трудности с подбором правильного слова, трудности с концентрацией внимания, сложные задачи становятся трудновыполнимыми, например посчитать и оплатить счёт, а также могут возникнуть трудности ориентировки в новом месте или человек может заблудиться в знакомом месте, могут возникнуть проблемы со зрением", — подытожила врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
Специалист Серебреникова Татьяна
Владеет современными методами диагностики редких наследственных болезней, интерпретацией специализированных, в т.ч
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