Определён ряд болезней, которые чаще всего вызывают проблемы с памятью

Невролог Косивцова: сахарный диабет может вызвать ухудшение памяти

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хроническое сосудистое повреждение вещества головного мозга может вызывать нарушения памяти. Это часто происходит на фоне гипертонии, высокого уровня холестерина, сахарного диабета или курения, — сообщила врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, лектор Российского общества "Знание" Ольга Косивцова.

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"Некоторые состояния и заболевания могут носить обратимый характер: недостаток витамина B12 в результате нарушения всасывания или приёма лекарственных средств, применяемых при сахарном диабете, заболевания щитовидной железы, побочное действие некоторых лекарственных препаратов, нарушения сна, депрессия и тревога", — пояснила врач в беседе с РИА "ФедералПресс".

Чтобы поддерживать хорошее состояние памяти, крайне важно вести здоровый образ жизни. Если у вас наблюдается повышенное артериальное давление, необходимо регулярно принимать гипотензивные препараты. Курильщикам следует значительно сократить количество сигарет, а затем постепенно отказаться от курения.

Кроме того, специалист рекомендует заниматься физической активностью, поскольку умеренные ежедневные тренировки могут существенно замедлить прогрессирование нарушений памяти и когнитивных расстройств.