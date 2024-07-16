Определён ряд болезней, которые чаще всего вызывают проблемы с памятью

Хроническое сосудистое повреждение вещества головного мозга может вызывать нарушения памяти. Это часто происходит на фоне гипертонии, высокого уровня холестерина, сахарного диабета или курения, — сообщила врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, лектор Российского общества "Знание" Ольга Косивцова.
"Некоторые состояния и заболевания могут носить обратимый характер: недостаток витамина B12 в результате нарушения всасывания или приёма лекарственных средств, применяемых при сахарном диабете, заболевания щитовидной железы, побочное действие некоторых лекарственных препаратов, нарушения сна, депрессия и тревога", — пояснила врач в беседе с РИА "ФедералПресс".
Чтобы поддерживать хорошее состояние памяти, крайне важно вести здоровый образ жизни. Если у вас наблюдается повышенное артериальное давление, необходимо регулярно принимать гипотензивные препараты. Курильщикам следует значительно сократить количество сигарет, а затем постепенно отказаться от курения.
Кроме того, специалист рекомендует заниматься физической активностью, поскольку умеренные ежедневные тренировки могут существенно замедлить прогрессирование нарушений памяти и когнитивных расстройств.
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