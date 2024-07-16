Определён ряд болезней, которые чаще всего вызывают проблемы с памятью

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Невролог Косивцова: сахарный диабет может вызвать ухудшение памяти

1:27
Здоровье

Хроническое сосудистое повреждение вещества головного мозга может вызывать нарушения памяти. Это часто происходит на фоне гипертонии, высокого уровня холестерина, сахарного диабета или курения, — сообщила врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, лектор Российского общества "Знание" Ольга Косивцова.

Невролог Косивцова: сахарный диабет может вызвать ухудшение памяти
Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, CC BY-SA 4.0

"Некоторые состояния и заболевания могут носить обратимый характер: недостаток витамина B12 в результате нарушения всасывания или приёма лекарственных средств, применяемых при сахарном диабете, заболевания щитовидной железы, побочное действие некоторых лекарственных препаратов, нарушения сна, депрессия и тревога", — пояснила врач в беседе с РИА "ФедералПресс".

Чтобы поддерживать хорошее состояние памяти, крайне важно вести здоровый образ жизни. Если у вас наблюдается повышенное артериальное давление, необходимо регулярно принимать гипотензивные препараты. Курильщикам следует значительно сократить количество сигарет, а затем постепенно отказаться от курения.

Кроме того, специалист рекомендует заниматься физической активностью, поскольку умеренные ежедневные тренировки могут существенно замедлить прогрессирование нарушений памяти и когнитивных расстройств.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
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