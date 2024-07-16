Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Франция подает жалобу из-за расистской песни сборной Аргентины
Ubisoft отказалась от сезонных героев в The Division 2
Автоэксперт Васильев разъяснил разницу между "роботом" и вариатором автомобиля
Чемпионка Ступак вышла из сборной, чтобы попробовать силы не в спорте
Песков: Западу грозит крах из-за конфискации российских активов
Ида Галич заявила, что не хочет делать из сына блогера
Головин рассказал, что ему приятно быть капитаном команды
Стало известно, почему нужно ставить миску с водой подальше от миски с едой
Тренды в уходе за кожей, которые вызывают сомнения у косметологов
Грозит меланома: солнечный перегрев чреват серьёзными проблемами для кожи

Врач Беляева: солнечные лучи способны повредить ДНК в клетках кожи

0:56
Здоровье

В летние период продолжительное пребывание на солнце, даже если вы находитесь в воде, может представлять опасность, предупреждает врач общей практики Мария Беляева из Подмосковья в интернет-издании Regions. Возможны ожоги кожи и даже развитие онкологических заболеваний кожи и слизистых.

Врач Беляева: солнечные лучи способны повредить ДНК в клетках кожи
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

"При нахождении на солнце на кожу воздействуют ультрафиолетовые лучи, которые наряду с полезным воздействием, таким как выработка витамина Д, имеют и вредное. К нему относится солнечный ожог, а также повреждение молекулы ДНК в клетке кожи", — поделилась врач.

По её словам, при повреждении ДНК при делении клеток начинают активно размножаться раковые, а не нормальные клетки. Многие злокачественные новообразования вызываются ультрафиолетовым излучением. Наиболее часто диагностируемой становится меланома.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
На Харьковском направлении можно подвести промежуточные итоги Дмитрий Плотников Мужчины и женщины: мужской ум, счастье, любовь и ревность Сергей Лебедев При Вэнсе Россия будет пользоваться уважением США, так как "ударила сильно" Любовь Степушова
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Последние материалы
INAH: на юге Мексики выкопали неизвестное сооружение возрастом около 1800 лет
Нежный сорбет из арбуза и сока лайма: прекрасно освежает в жару
Marvel Studios: супергеройское кино — это развлечение, а не жанр
В Steam начался фестиваль файтингов со скидками
В Германии удивились отсутствию коллапса экономики России
Избыток влаги и дефицит кальция приводят к сбросу завязей у томатов
Как в 10 раз увеличить урожай малины
Рузиль Минекаев показал своего сына Рэмиля: "Любимые"
Россия увеличила экспорт газа в Китай
Ветеринары рассказали, как понять, что у собаки аллергии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников