Грозит меланома: солнечный перегрев чреват серьёзными проблемами для кожи

Врач Беляева: солнечные лучи способны повредить ДНК в клетках кожи

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В летние период продолжительное пребывание на солнце, даже если вы находитесь в воде, может представлять опасность, предупреждает врач общей практики Мария Беляева из Подмосковья в интернет-издании Regions. Возможны ожоги кожи и даже развитие онкологических заболеваний кожи и слизистых.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

"При нахождении на солнце на кожу воздействуют ультрафиолетовые лучи, которые наряду с полезным воздействием, таким как выработка витамина Д, имеют и вредное. К нему относится солнечный ожог, а также повреждение молекулы ДНК в клетке кожи", — поделилась врач.

По её словам, при повреждении ДНК при делении клеток начинают активно размножаться раковые, а не нормальные клетки. Многие злокачественные новообразования вызываются ультрафиолетовым излучением. Наиболее часто диагностируемой становится меланома.