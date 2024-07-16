Чем закончилась история с пятью роженицами, застрявшими в лифте московского роддома

Пять рожениц со схватками застряли в лифте московского роддома

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В московском роддоме имени Ерамишанцева пять женщин на последних сроках беременности застряли в лифте. Одна из них начала рожать прямо в нём.

Фото: Правительство Московской области is licensed under CC0

Пять рожениц и одна медсестра зашли в лифт роддома, чтобы подняться на третий этаж в родовую, но кабина поехала не вверх, а вниз и застряла на минус первом этаже. Ситуация вышла из-под контроля, когда у одной из женщин начались схватки прямо в лифте. Кроме того там было слишком душно, связаться с лифтёром не удавалось, а затем ещё и свет погас.

Одной из пациенток всё же удалось дозвониться до своего мужа, который вызвал спасателей. Спустя почти час женщин и медсестру вывели на свободу.

Сейчас все женщины благополучно родили. Это мог бы быть первый случай в истории, когда в лифт зашло 6 человек, а вышло не меньше 11.

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