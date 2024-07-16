Можно ли наливать в чайник горячую воду из водопровода. Многие так экономят время

Вода из горячего крана ухудшает вкус чая и кофе

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди, стремясь сэкономить время, наливают в чайник воду из горячего крана. Однако эксперты предупреждают, что так делать нельзя. В чайник следует наливать только холодную воду, но ни в коем случае не горячую.

Фото: Администрация городского округа Котельники is licensed under public domain

Во-первых, это вредно для здоровья. Вода из горячего крана не предназначена для питья. Её можно использовать для бытовых нужд, таких как купание, мытье посуды или уборка. Конечно, если один раз попить чай из крана с горячей водой, это не будет иметь серьёзных последствий, но регулярно так делать опасно для здоровья.

Во-вторых, горячая вода при кипячении образует больше накипи из--за высокого содержания железа. Накипь, в свою очередь, сокращает срок службы чайника. Кроме того, использование воды из горячего крана ухудшает вкус чая и кофе.

"Горяча вода проходит другую водоподготовку на теплоэлектроцентралях, тоже по строгому ГОСТу, но уже больше как техническая — для душа, ванн, обогрева жилища. Эта вода более жесткая, содержит больше примесей, например железа, которое вызывает накипь и совсем не полезно для наших почек", — объяснил эколог, доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд.

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