Как недостаток сна влияет на пищевые привычки: вы об этом не знали

Нарушенный режим сна повышает тягу к нездоровой пище

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь замечали, как ваш режим сна влияет на ваши пищевые привычки? Большинство людей, как правило, питаются по-другому, когда им не хватает качественного сна или они спят слишком много. Давайте узнаем об этом подробнее.

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Повышенное чувство голода

Ваш организм хочет больше пищи, особенно высококалорийной, сладкой или жирной. Это происходит потому, что сон влияет на гормоны, которые контролируют аппетит. Когда вы устали, эти гормоны могут выйти из строя, заставляя вас чувствовать себя голоднее, чем обычно.

Тяга к нездоровой пище

Недостаток сна часто заставляет вас хотеть не очень здоровой пищи, такой как чипсы, печенье и фаст-фуд.

Меньше контроля

Ваша способность контролировать свои пищевые привычки может ослабнуть. Возможно, вам будет труднее устоять перед нездоровыми закусками или большими порциями пищи.

Изменения во времени приёма пищи

Режим сна может повлиять на то, когда вы едите. Если вы не ложитесь спать допоздна или просыпаетесь ночью, у вас может возникнуть соблазн перекусить в полночь, что может добавить дополнительные калории в ваш день.