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Вредно ли есть овсянку каждый день: разъяснения диетологов

Овсянка является источником сложных углеводов

1:05
Здоровье

Диетологи поделились информацией о том, чем полезна овсянка.

Овсянка является источником сложных углеводов
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

В чём польза овсянки

Овсянка является очень полезным продуктом. Богатая питательными веществами овсянка содержит жизненно важные вещества, такие как тиамин, магний, фосфор, цинк, марганец, селен и железо. Овсянка является источником сложных углеводов. Согласно рекомендациям многих организаций здравоохранения, сложные углеводы должны составлять 50-60% калорийности рациона человека. Кроме того, по своему аминокислотному составу овёс в целом близок к составу мышечного белка.

Можно ли есть овсянку каждый день

Ежедневное употребление овсянки полезно для здоровья и помогает поддерживать общее физическое самочувствие.

Благодаря богатому содержанию питательных веществ овсянка может помочь контролировать вес, снизить уровень холестерина, улучшить пищеварение и снизить риск развития диабета 2 типа.


 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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