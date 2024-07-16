Вредно ли есть овсянку каждый день: разъяснения диетологов

Диетологи поделились информацией о том, чем полезна овсянка.
Овсянка является очень полезным продуктом. Богатая питательными веществами овсянка содержит жизненно важные вещества, такие как тиамин, магний, фосфор, цинк, марганец, селен и железо. Овсянка является источником сложных углеводов. Согласно рекомендациям многих организаций здравоохранения, сложные углеводы должны составлять 50-60% калорийности рациона человека. Кроме того, по своему аминокислотному составу овёс в целом близок к составу мышечного белка.
Ежедневное употребление овсянки полезно для здоровья и помогает поддерживать общее физическое самочувствие.
Благодаря богатому содержанию питательных веществ овсянка может помочь контролировать вес, снизить уровень холестерина, улучшить пищеварение и снизить риск развития диабета 2 типа.
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