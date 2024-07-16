Вредно ли есть овсянку каждый день: разъяснения диетологов

Овсянка является источником сложных углеводов

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетологи поделились информацией о том, чем полезна овсянка.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

В чём польза овсянки

Овсянка является очень полезным продуктом. Богатая питательными веществами овсянка содержит жизненно важные вещества, такие как тиамин, магний, фосфор, цинк, марганец, селен и железо. Овсянка является источником сложных углеводов. Согласно рекомендациям многих организаций здравоохранения, сложные углеводы должны составлять 50-60% калорийности рациона человека. Кроме того, по своему аминокислотному составу овёс в целом близок к составу мышечного белка.

Можно ли есть овсянку каждый день

Ежедневное употребление овсянки полезно для здоровья и помогает поддерживать общее физическое самочувствие.

Благодаря богатому содержанию питательных веществ овсянка может помочь контролировать вес, снизить уровень холестерина, улучшить пищеварение и снизить риск развития диабета 2 типа.



