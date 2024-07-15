Для чего стоит пить матчу и какой вид самый полезный: всё об этом напитке

Матча снижает уровень сахара в крови и действует как антибиотик

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Матча имеет ореховый аромат и не сильно сладкий вкус.

Фото: Own work by Koumei Matcha, CC BY-SA 4.0

Приносит ли матча энергию

В отличие от кофе, чайный кофеин действует медленнее и не накапливается в организме. Поэтому матча бодрит медленнее, но действие длится дольше и не приводит к кофеиновому голоданию.

Польза напитка

Катехин является очень сильным антиоксидантом, который работает на омоложение нашего организма, а галлат эпигаллокатехина, содержащийся в матча, снижает уровень сахара и работает как антибиотик. Матча улучшает память и концентрацию внимания.

Ещё одним эффектом L-теанина является выработка дофамина и серотонина. Эти вещества улучшают настроение.

Какой вид самый полезный

Голубой матча: основными действующими веществами этого напитка являются антоцианы. Эти антиоксиданты содержатся во всех фиолетовых, темно-синих продуктах — чернике, сливах. Они способны тормозить процессы старения на клеточном уровне и обладают огромным противоопухолевым потенциалом.