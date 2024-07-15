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Можно ли есть ананасы каждый день: их польза для здоровья

Ананасы укрепляют нервную систему и убирают боль в мышцах

1:35
Здоровье

Ананас положительно влияет на здоровье. Поэтому включайте его в свой рацион.

Ананасы укрепляют нервную систему и убирают боль в мышцах
Фото: commons.wikimedia.org by User:Mattes, CC BY-SA 3.0

В чём польза ананаса

Витамин С важен для иммунной системы и защиты от инфекций. Витамины группы В (В1, В2, В6) — улучшают работу мозга и помогают бороться со стрессом.

Калий — способствует выведению лишней жидкости из организма. Марганец важен для здоровья соединительных тканей.

Витамины, которыми богат тропический сладкий фрукт, помогают укрепить нервную систему и улучшить эмоциональное состояние человека, а также отлично снимают боль в мышцах и суставах после интенсивных, напряжённых тренировок — по этой причине спортсмены постоянно едят ананас.

Было доказано, что ананасовый сок помогает снизить риск ишемической болезни сердца. Благодаря высокому содержанию бромейлана ананас борется с проблемами свёртываемости крови.

Полезно ли есть ананас каждый день

Как мы уже говорили, этот фрукт содержит большое количество витаминов и минералов, среди которых витамин С, марганец, тиамин и витамин В6. Его можно употреблять ежедневно в умеренных количествах.

Обычно рекомендуется есть фрукты через 10-15 минут после еды, желательно в первой половине дня и после завтрака. Кроме того, ни в коем случае не заменяйте свежий ананас консервированным, потому что вы получите только избыточное количество сахара.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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