Можно ли есть ананасы каждый день: их польза для здоровья

Ананас положительно влияет на здоровье. Поэтому включайте его в свой рацион.
Витамин С важен для иммунной системы и защиты от инфекций. Витамины группы В (В1, В2, В6) — улучшают работу мозга и помогают бороться со стрессом.
Калий — способствует выведению лишней жидкости из организма. Марганец важен для здоровья соединительных тканей.
Витамины, которыми богат тропический сладкий фрукт, помогают укрепить нервную систему и улучшить эмоциональное состояние человека, а также отлично снимают боль в мышцах и суставах после интенсивных, напряжённых тренировок — по этой причине спортсмены постоянно едят ананас.
Было доказано, что ананасовый сок помогает снизить риск ишемической болезни сердца. Благодаря высокому содержанию бромейлана ананас борется с проблемами свёртываемости крови.
Как мы уже говорили, этот фрукт содержит большое количество витаминов и минералов, среди которых витамин С, марганец, тиамин и витамин В6. Его можно употреблять ежедневно в умеренных количествах.
Обычно рекомендуется есть фрукты через 10-15 минут после еды, желательно в первой половине дня и после завтрака. Кроме того, ни в коем случае не заменяйте свежий ананас консервированным, потому что вы получите только избыточное количество сахара.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.