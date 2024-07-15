Врач Зайниддинова объяснила, почему раньше детям Манту нельзя было мочить, а сейчас можно

Врач-педиатр Зайниддинова: Манту — не прививка, а туберкулиновая проба

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сейчас многие молодые мамы ищут ответы на вопросы или же какие-то советы в интернете, так как намного проще "загуглить", чем пойти и обратиться к профессионалу. Так и с прививками, манту и другими медицинскими манипуляциями. Мамы, не зная, что такое Манту, спешат от нее отказаться. Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова рассказала NewsInfo.Ru, стоит ли делать Манту своему ребенку, есть ли какая-то опасность от нее или нет.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

"Манту — это не прививка, а туберкулиновая проба, которая говорит о тубинфицировании у пациентов разного возраста. Называется она Манту, в честь Шарля Манту, который ее предложил. Эта французская фамилия, кстати, не склоняется", — рассказала доктор.

До того как проба Манту стала иммунологическим тестом, говорящим о наличии тубинфицированности, использовалась проба Пирке, принцип у нее был примерно такой же.

"Из-за этого есть устоявшаяся мысль о том, что Манту нельзя мочить. На самом же деле ранее был накожный тест, где была проба Пирке, ее и нельзя было мочить и тереть. Проба Манту — внутрикожный тест, поэтому ее можно мочить или тереть", — объяснила врач.

Бояться этой пробы точно не стоит, потому что это массовая туберкулинодиагностика. Она используется для того, чтобы по всей стране одномоментно можно было проверить огромное количество пациентов на наличие первичного тубинфицирования.

Если же вы боитесь делать своему ребенку пробу Манту или знаете, что ваш ребенок — аллергик, вы можете от нее отказаться, но тогда нужно пройти альтернативное обследование и сделать Квантифероновый тест или тест T-SPOT и предоставить результаты этого исследования в свою поликлинику.