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Почему нужно сократить употребление мяса: мнение диетологов

Названы причины, почему стоит сократить употребление мяса

1:46
Здоровье

Многие люди становятся веганами и вегетарианцами, но давайте разберём, положительно ли это влияет на здоровье.

Названы причины, почему стоит сократить употребление мяса
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Преимущества снижения потребления мяса

Диеты, включающие меньше мяса и больше растительной пищи, могут сыграть важную роль в контроле веса, защите от сердечно-сосудистых заболеваний и укреплении здоровья кишечника.

Диета с меньшим содержанием мяса связана с улучшением общего состояния здоровья и снижением вероятности различных заболеваний.

Чрезмерное потребление мяса может привести к трём проблемам со здоровьем: осложнения со стороны пищеварения, повышенный уровень мочевой кислоты, приводящий к камням в почках, и длительное время пищеварения от 5 до 7 часов, что приводит к кишечному брожению.

Отказ от красного мяса и молочных продуктов может сократить потребление насыщенных жиров, в то время как переход на растительную пищу обеспечивает достаточное количество клетчатки, необходимых витаминов и минералов.

Исследования показывают, что отказ от мяса может снизить вероятность развития таких заболеваний, как диабет, гипертония и сердечные заболевания. Это связано с присутствием в мясе карнитина , который может негативно повлиять на здоровье сердца.

Последствия чрезмерного употребления мяса

Употребление большого количества мяса, особенно богатого жирами, может привести к дискомфорту, болям в животе и проблемам с пищеварением.

Кроме того, диета с высоким содержанием мяса может нарушить метаболические процессы, повышая риск ожирения и связанных с ним проблем со здоровьем, включая диабет 2 типа.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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