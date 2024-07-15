Раскрыт неожиданный способ опорожнения кишечника

Хизер Форд, главврач клиники женского здоровья из австралийского штата Новый Южный Уэльс, дала несколько советов тем, кто испытывает проблемы с опорожнением кишечника. Их публикует местная версия Daily Mail.
"Опорожнение кишечника должно занять всего несколько минут", — напоминает специалист. В противном случае повышается риск анальных трещин, геморроя и прочих деликатных проблем.
Начать борьбу с запорами она советует с приобретения специального табурета, потому что оптимальное положение для дефекации — глубокий присед с высоко поднятыми коленями. "Эта поза помогает расслабить лобково-прямокишечную мышцу, которая охватывает место соединения анального канала и прямой кишки", — объясняет доктор.
Следующая рекомендация кажется несколько необычной. Если процесс затруднён и потуги не приносят ожидаемого облегчения, надо задержать дыхание, а затем протяжно выдохнуть, мыча по-коровьи.
"Повторите это дыхательное движение (живот должен увеличиваться по мере вдоха) пять раз. Теперь издайте звук "Ммммм". Это действие помогает вашей талии расшириться и создает давление, помогающее дефекации. Выпятите живот (действительно расслабьте его), произнеся звук "Оооо". Это поможет вашему анальному сфинктеру раскрыться. Продолжайте произносить "Мммм" и "Оооо", чтобы продолжать создавать давление", — рассказала специалист.
Кроме того, она посоветовала отказаться от туалетной бумаги в пользу биде, а если это не возможно, то не слишком усердствовать, приводя в порядок задний проход.
Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.