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Врачи опровергли вредный миф о двух литрах воды в день

Диетолог призвала пить, руководствуясь исключительно чувством жажды

1:56
Здоровье

Миф о необходимости выпивать не меньше двух литров воды очень живуч — и потому вреден. Врачи разъяснили "Фонтанке", сколько воды нужно организму на самом деле.

Диетолог призвала пить, руководствуясь исключительно чувством жажды
Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

"Здоровому человеку нет необходимости рассчитывать нормы потребления воды, поскольку механизм обмена воды в организме регулируется по принципу обратной связи с помощью чувства жажды. По современным рекомендациям питья воды при чувстве жажды, то есть по требованию, вполне достаточно, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс", — объясняет врач-гастроэнтеролог, диетолог Вероника Черанева.

К тому же подсчитать объём потреблённой воды с достаточной точностью невозможно — ведь она в преизрядном количестве содержится в пище. Огурец, например, на 95% состоит из воды, а салат айсберг — на 98%.

Утолять жажду лучше обычной чистой водой, а не напитками — это и эффективнее, и не возбуждает аппетит. Минеральную детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Галина Барташевич советует пить аккуратнее: "Минеральная вода — это не питьевая. Пить её литрами не полезно".

Передозировка воды смертельно опасна, предупреждает Черанева. Но надо понимать, что под этим подразумевается 5-6 литров воды в один присест, что не так-то просто осилить.

Небольшое дополнительное количество воды больше нужного токсины не вымывает, почкам не помогает и не вредит — исследования на этот счёт проводились и нечего не доказали, добавляет специалист.

"Контроль потребления жидкости важен пожилым людям и при психических заболеваниях, когда нарушено чувство жажды. Этим людям рекомендуется регулярно пить в течение дня и следить за цветом мочи — он должен быть светло-жёлтым", — заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
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Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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