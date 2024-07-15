Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Вепрецкая дала совет желающим сэкономить переносом стирки на ночь
Дочь Филиппа Киркорова посмеялась над отцом из-за истории с «розовой кофточкой»
Как питаться, чтобы защитить организм от стресса: ответ учёных
Dead Rising Deluxe Remaster вернет оригинальную лицензионную музыку
Как правильно приготовить рассыпчатый рис
В 2025 году компании из России планируют выпуск запчастей в Нигерии
Глава АВК Воронков: с кинотеатров нужно брать плату за показ иностранных фильмов
Посетившую Большой театр Викторию Лопырёву раскритиковали за выбор наряда
Страховщики "Согласия" назвали самые частые причины травм
Врач рассказала о том, как работает нервная система в жару

Невролог Мартьянова: жара повышает уровень стресса в нервной системе

2:01
Здоровье

В жаркую погоду люди часто испытывают вялость, им сложно сконцентрироваться на рабочих задачах, и они больше склонны к отдыху и сну. Иногда из-за сильной жары может казаться, что "мозг плавится". Как жара влияет на нервную систему, пояснила ведущий невролог Ольга Мартьянова из клинико-диагностического центра НКЦ №2 при Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского.

Невролог Мартьянова: жара повышает уровень стресса в нервной системе
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

"Все исследования показывают, что жаркая погода влияет и на память, и на концентрацию внимания, и на скорость принятия решений", — поделилась врач в беседе с Kp. ru.

Сильная жара может привести к тепловому стрессу, при котором мозг активирует защитные механизмы для сохранения энергии, что приводит к усталости, сонливости и уменьшению внимания, а также к усилению лености.

Мартьянова отметила, что повышенная температура воздуха влияет на продолжительность и качество сна, что повышает уровень стрессовых гормонов, таких как кортизол и адреналин, что в свою очередь приводит к повышенной раздражительности, агрессии и тревожности.

Чтобы поддержать нервную систему в жару, не следует себя винить за лень или снижение эффективности. Напротив, рекомендуется избегать перегрузок и по возможности отложить дела. Врач также советует избегать неконтролируемого приема успокоительных препаратов.

"Если у человека нет психических, неврологических заболеваний, то его состояние нормализуется без дополнительных средств — как только исчезнет фактор, провоцирующий недомогание. То есть станет прохладнее — пойдёт дождь, снизится температура к ночи, будет доступ в помещение с кондиционером. Если же из-за жары у пациента обострилось имеющееся заболевание, то обычные безрецептурные успокоительные не помогут. Нужно обратиться к врачу", — резюмировала специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
Обсудить
Популярное
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат

Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.

Названа самая лучшая подкормка для томатов
Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
Баширов: "Отправить "на мясо" 18-летних для Киева — это история про деньги" Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
"Я живу в раю": Виктория Боня впервые показала своё жилье в Монако
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Последние материалы
Испания обыграла Германию по количеству побед в Евро
Баширов: "Отправить "на мясо" 18-летних для Киева — это история про деньги"
Певица Ольга Серябкина случайно слила свой номер телефона фанатам
Биткоин резко подорожал после покушения на Трампа
Для борьбы с запорами врач посоветовала мычать в туалете
Ведущие российские ученые выступят на фестивале научного кино "ФАНК Уикенд"
Япония ввела закон о ежедневном смехе
Певица Ольга Орлова призвала прекратить обсуждения про развод Алсу с мужем
Мошенники разработали новую схему обмана граждан
Почему кошки обожают коробки: научное объяснение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников