Врач рассказала о том, как работает нервная система в жару

Невролог Мартьянова: жара повышает уровень стресса в нервной системе

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В жаркую погоду люди часто испытывают вялость, им сложно сконцентрироваться на рабочих задачах, и они больше склонны к отдыху и сну. Иногда из-за сильной жары может казаться, что "мозг плавится". Как жара влияет на нервную систему, пояснила ведущий невролог Ольга Мартьянова из клинико-диагностического центра НКЦ №2 при Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского.

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"Все исследования показывают, что жаркая погода влияет и на память, и на концентрацию внимания, и на скорость принятия решений", — поделилась врач в беседе с Kp. ru.

Сильная жара может привести к тепловому стрессу, при котором мозг активирует защитные механизмы для сохранения энергии, что приводит к усталости, сонливости и уменьшению внимания, а также к усилению лености.

Мартьянова отметила, что повышенная температура воздуха влияет на продолжительность и качество сна, что повышает уровень стрессовых гормонов, таких как кортизол и адреналин, что в свою очередь приводит к повышенной раздражительности, агрессии и тревожности.

Чтобы поддержать нервную систему в жару, не следует себя винить за лень или снижение эффективности. Напротив, рекомендуется избегать перегрузок и по возможности отложить дела. Врач также советует избегать неконтролируемого приема успокоительных препаратов.

"Если у человека нет психических, неврологических заболеваний, то его состояние нормализуется без дополнительных средств — как только исчезнет фактор, провоцирующий недомогание. То есть станет прохладнее — пойдёт дождь, снизится температура к ночи, будет доступ в помещение с кондиционером. Если же из-за жары у пациента обострилось имеющееся заболевание, то обычные безрецептурные успокоительные не помогут. Нужно обратиться к врачу", — резюмировала специалист.