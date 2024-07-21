Россиянам рассказали, чем схожи хрен и лимон

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Врач Тимощенко: хрен богат витаминами С и В

1:05
Здоровье

Хрен — это многолетнее травянистое растение, богатое витаминами (особенно С), кальцием, калием и кремнием. Помимо этого, в хрене содержится большое количество фитонцидов — эфирных веществ с антибактериальным действием. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Врач Тимощенко: хрен богат витаминами С и В
Фото: commons.wikimedia.org by Niccolò Caranti, CC BY-SA 4.0

"Кто-то удивится, но хрен отличается высоким содержанием витамина С наряду с лимоном. В нём много витаминов группы В", — уточнила специалист в интервью для NEWS. ru.

Хрен традиционно используется в народной медицине, известен своими лечебными свойствами и часто применяется для облегчения симптомов ОРВИ и кашля.

Врач отметила, что хрен способствует повышению аппетита и оказывает умеренное желчегонное воздействие, благодаря чему может применяться для улучшения функционирования пищеварительной системы. Тем не менее, его употребление не рекомендуется при обострении хронических болезней желудочно-кишечного тракта, как предупредила специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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