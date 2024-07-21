Россиянам рассказали, чем схожи хрен и лимон

Врач Тимощенко: хрен богат витаминами С и В

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хрен — это многолетнее травянистое растение, богатое витаминами (особенно С), кальцием, калием и кремнием. Помимо этого, в хрене содержится большое количество фитонцидов — эфирных веществ с антибактериальным действием. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Фото: commons.wikimedia.org by Niccolò Caranti, CC BY-SA 4.0

"Кто-то удивится, но хрен отличается высоким содержанием витамина С наряду с лимоном. В нём много витаминов группы В", — уточнила специалист в интервью для NEWS. ru.

Хрен традиционно используется в народной медицине, известен своими лечебными свойствами и часто применяется для облегчения симптомов ОРВИ и кашля.

Врач отметила, что хрен способствует повышению аппетита и оказывает умеренное желчегонное воздействие, благодаря чему может применяться для улучшения функционирования пищеварительной системы. Тем не менее, его употребление не рекомендуется при обострении хронических болезней желудочно-кишечного тракта, как предупредила специалист.