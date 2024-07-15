Никакой кипячёной и минеральной: врач назвала преимущества употребления мягкой воды

Врач Очеретина: для поддержания здоровья рекомендуется пить мягкую воду

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для сохранения здоровья и очистки организма необходимо употреблять достаточное количество жидкости, но выбор типа жидкости имеет решающее значение. Врач Ирина Очеретина объяснила на своей странице во "ВКонтакте", почему не следует ежедневно употреблять сильно кипячёную и минеральную воду.

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"Любая жёсткая вода, включая кипячёную, может способствовать образованию камней в организме", — приводит слова врача URA.RU.

Специалист подчеркнула, что вода должна быть мягкой, и добавила, что её характеристики зависят от содержания микроэлементов. Идеальный удельный вес воды, по её мнению, должен составлять от 100 до 300 миллиграммов на литр. Такая вода считается лёгкой и мягкой, и хорошо очищает организм.

Однако если такой воды нет под рукой, то чрезмерную жёсткость можно устранить с помощью фильтров. Кстати, минеральная вода, по мнению врача, также не подходит для ежедневного употребления, поскольку она является серьёзной нагрузкой на организм и может способствовать образованию камней.