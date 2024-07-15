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Никакой кипячёной и минеральной: врач назвала преимущества употребления мягкой воды

Врач Очеретина: для поддержания здоровья рекомендуется пить мягкую воду

1:09
Здоровье

Для сохранения здоровья и очистки организма необходимо употреблять достаточное количество жидкости, но выбор типа жидкости имеет решающее значение. Врач Ирина Очеретина объяснила на своей странице во "ВКонтакте", почему не следует ежедневно употреблять сильно кипячёную и минеральную воду.

Врач Очеретина: для поддержания здоровья рекомендуется пить мягкую воду
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

"Любая жёсткая вода, включая кипячёную, может способствовать образованию камней в организме", — приводит слова врача URA.RU.

Специалист подчеркнула, что вода должна быть мягкой, и добавила, что её характеристики зависят от содержания микроэлементов. Идеальный удельный вес воды, по её мнению, должен составлять от 100 до 300 миллиграммов на литр. Такая вода считается лёгкой и мягкой, и хорошо очищает организм.

Однако если такой воды нет под рукой, то чрезмерную жёсткость можно устранить с помощью фильтров. Кстати, минеральная вода, по мнению врача, также не подходит для ежедневного употребления, поскольку она является серьёзной нагрузкой на организм и может способствовать образованию камней.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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