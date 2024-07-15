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Врач объяснил, в каких случаях мужчинам следует соблюдать половой покой

Уролог Низин: 3-7 дней воздержания - условие точного анализа семенной жидкости

1:39
Здоровье

Перед прохождением диагностики рака простаты, бесплодия и половых инфекций мужчина должен воздержаться от половой активности за несколько дней до анализов. Об этом сообщил Газете.Ru уролог Павел Низин .

Уролог Низин: 3-7 дней воздержания - условие точного анализа семенной жидкости
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

"Согласно рекомендациям ВОЗ, перед сдачей семенной жидкости на анализ нужно от трёх до семи дней воздержания, в том числе от мастурбации. Невозможно определить истинную концентрацию и подвижность сперматозоидов при сокращении или продлении рекомендуемого периода воздержания", — объяснил врач.

Как пояснил врач, при диагностике рака простаты проводится анализ на ПСА (простатспецифический антиген общий), и семяизвержение может повлиять на точность результатов, так как часть ПСА попадает в кровь. Поэтому рекомендуется воздержание как минимум за сутки до анализа.

Это же правило распространяется на хирургические вмешательства. Например, после обрезания крайней плоти или операции по исправлению искривления полового органа врачи советуют возобновлять половую активность только через месяц после процедуры, чтобы дать тканям время на заживление. Подобные рекомендации действуют при подозрении на инфекции, передающиеся половым путём, при этом воздержание сохраняется до полного выздоровления.

При диагностике рака простаты врачи не запрещают половую активность, но настоятельно рекомендуют использовать контрацепцию, так как химиотерапевтические препараты могут повысить риск рождения ребёнка с дефектами, как отметил специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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