Распространённое заблуждение, что кофе абсолютно вреден для людей с высоким давлением, на самом деле не соответствует действительности. По словам кардиолога-терапевта Ярослава Ашихмина, одна чашка этого стимулирующего напитка не принесёт вреда здоровью при условии контроля за давлением и избегании его резких изменений, как сообщает Газета. Ru.
"Кофеин даёт временное повышение давления. Обычно оно воспринимается организмом как физиологичное. Поэтому людям с хорошо контролируемой гипертензией (то же, что и гипертония) кофе не запрещён. А вот алкоголь ломает системы регуляции давления. Его однозначно нужно минимизировать, в идеале — отказаться", — отметил специалист.
Кроме того, хотя лакричные конфеты, изготовленные из солодки, не рекомендуются для гипертоников, наибольшую опасность представляет пищевая соль. Врач объяснил, что суточное потребление соли должно быть ограничено пятью граммами, а в идеале — тремя граммами. Заменяя соль добавлением в блюда цитрусовых, специй и трав, можно снизить риск инсульта на 20%.
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