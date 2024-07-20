Оводы, слепни и комары: перечислены насекомые, укусы которых могут стать смертельными

Врач Осипов: комариные укусы могут стать причиной лихорадки Западного Нила

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Московской области обнаружены опасные насекомые, укусы которых могут быть смертельными. Главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил интернет-изданию Regions, что наибольшую опасность на природе представляют оводы и слепни, которые переносят листериоз, туляремию, брюшной тиф и другие инфекции.

Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, CC BY-SA 2.0

Серьёзную угрозу представляют и укусы ос и пчёл, способные вызвать аллергию и даже привести к смерти от ангионевротического отёка.

Также специалисты предупреждают об опасности укусов комаров, которые могут заразить лихорадкой Западного Нила и конго-крымской геморрагической лихорадкой. Эти заболевания чреваты тяжёлыми осложнениями, такими как энцефалит, и могут привести к неврологическим проблемам даже после выздоровления.