Оводы, слепни и комары: перечислены насекомые, укусы которых могут стать смертельными

В Московской области обнаружены опасные насекомые, укусы которых могут быть смертельными. Главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил интернет-изданию Regions, что наибольшую опасность на природе представляют оводы и слепни, которые переносят листериоз, туляремию, брюшной тиф и другие инфекции.
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Серьёзную угрозу представляют и укусы ос и пчёл, способные вызвать аллергию и даже привести к смерти от ангионевротического отёка.
Также специалисты предупреждают об опасности укусов комаров, которые могут заразить лихорадкой Западного Нила и конго-крымской геморрагической лихорадкой. Эти заболевания чреваты тяжёлыми осложнениями, такими как энцефалит, и могут привести к неврологическим проблемам даже после выздоровления.
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы