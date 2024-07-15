Врач объяснила, какие родинки следует удалить

Дерматолог Галина Скворцова в беседе с "Вечерней Москвой" пояснила, что родинки сами по себе безвредны, и их появление возможно в любом возрасте. Тем не менее, изменения в их внешнем виде или возникновение дискомфорта могут указывать на необходимость их устранения.
Эксперт советует удалять родинки, если они постоянно травмируются или вызывают неприятные ощущения. Существует ряд безопасных методов удаления, включая криодеструкцию, хирургическое иссечение, электрокоагуляцию, лазерную абляцию и радиоволновую хирургию. Выбор метода зависит от особенностей родинки и рекомендаций специалиста.
Скворцова отметила, что предварительные методы диагностики родинок, такие как соскоб, пункция и дерматоскопия, имеют точность до 95%. Однако только гистологическое исследование может дать 100% уверенность в природе новообразования и позволить своевременно начать лечение при необходимости.
Врач подчеркнула, что родинки представляют зону повышенного риска, особенно при воздействии солнечных лучей, травмах или гормональных изменениях, что может привести к их перерождению в злокачественную опухоль — меланому. Поэтому медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам для профессиональной оценки и, если требуется, удаления родинок.
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