Врач объяснила, какие родинки следует удалить

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Врач Скворцова: изменение цвета или формы родинки - сигнал для её удаления

Здоровье

Дерматолог Галина Скворцова в беседе с "Вечерней Москвой" пояснила, что родинки сами по себе безвредны, и их появление возможно в любом возрасте. Тем не менее, изменения в их внешнем виде или возникновение дискомфорта могут указывать на необходимость их устранения.

Врач Скворцова: изменение цвета или формы родинки - сигнал для её удаления
Фото: commons.wikimedia.org by Т Гневус Фабер, CC BY-SA 3.0

Эксперт советует удалять родинки, если они постоянно травмируются или вызывают неприятные ощущения. Существует ряд безопасных методов удаления, включая криодеструкцию, хирургическое иссечение, электрокоагуляцию, лазерную абляцию и радиоволновую хирургию. Выбор метода зависит от особенностей родинки и рекомендаций специалиста.

Скворцова отметила, что предварительные методы диагностики родинок, такие как соскоб, пункция и дерматоскопия, имеют точность до 95%. Однако только гистологическое исследование может дать 100% уверенность в природе новообразования и позволить своевременно начать лечение при необходимости.

Врач подчеркнула, что родинки представляют зону повышенного риска, особенно при воздействии солнечных лучей, травмах или гормональных изменениях, что может привести к их перерождению в злокачественную опухоль — меланому. Поэтому медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам для профессиональной оценки и, если требуется, удаления родинок.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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