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Стало известно, как россияне сохраняют душевное равновесие

Опрос: россияне находят спасение от стресса в путешествиях и хобби

1:52
Здоровье

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие более 7000 работающих россиян, большинство из них (71%) успешно находят баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью. Для поддержания эмоционального благополучия жители регионов России в среднем расходуют около 14 575 рублей в месяц на различные увлечения и способы релаксации. Результаты опроса изучило РИА "ФедералПресс".

Опрос: россияне находят спасение от стресса в путешествиях и хобби
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Участники исследования поделились своими методами сохранения душевного равновесия. Так, 52% опрошенных находят успокоение в просмотре фильмов или прослушивании музыки, а 49% предпочитают проводить время с близкими людьми. Около 30% респондентов стараются минимизировать негативные эмоции, поддерживать гармоничные отношения с окружающими и заниматься спортом.

Значительное число участников опроса (29%) занимаются хобби для поддержания психологического здоровья, а 23% уделяют внимание качественному сну и отдыху в выходные дни. Для 17% опрошенных путешествия являются эффективным способом борьбы со стрессом, а 13% считают важным правильное питание.

Самые высокие расходы на эмоциональное благополучие зафиксированы у жителей Москвы (в среднем 21 948 рублей в месяц), за ними следуют жители Воронежа (19 444 рублей) и Нижнего Новгорода (18 468 рублей). Наименьшие затраты на хобби и личное время отмечены у жителей Челябинска, которые в среднем тратят 10 147 рублей в месяц.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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