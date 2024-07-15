Опасные напитки: врач предостерегла, что важно исключить из рациона в жару

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Врач Юлия Чехонина: в жару лучше избегать кофе, сладких соков и энергетиков

1:25
Здоровье

Согласно недавним исследованиям, употребление зелени способствует снижению артериального давления и уменьшает вероятность развития деменции. Кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин подчеркнул важность определённых продуктов для улучшения здоровья. В частности, он отметил, что ягоды являются одним из наиболее эффективных суперфудов при гипертонии, как сообщает Газета.Ru.

Врач Юлия Чехонина: в жару лучше избегать кофе, сладких соков и энергетиков
Фото: freepik.com by 8photo, PDM

Эксперт также рекомендует включать в ежедневный рацион цельнозерновые продукты, такие как гречневая крупа, неочищенный рис, хлеб из цельного зерна и макаронные изделия из цельнозерновой муки.

Научные исследования подтверждают способность зелени снижать кровяное давление. Кроме того, систематическое потребление зелени снижает риск развития таких нейродегенеративных заболеваний, как болезни Паркинсона и Альцгеймера. Особое внимание следует уделять достаточному потреблению клетчатки.

Медицинские специалисты рекомендуют заменить вредные напитки на чистую воду, травяные настои, несладкие морсы и компоты. Важно пить небольшими порциями для поддержания водного баланса и предотвращения чрезмерной нагрузки на почки. Для улучшения вкусовых качеств воды можно добавить в неё сок лимона или листья мяты.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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