Исследования показывают, что включение в рацион зелёных овощей благотворно влияет на здоровье, помогая снизить артериальное давление и уменьшая риск развития деменции. Кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин напомнил об этом и назвал ключевые продукты, которые могут улучшить состояние здоровья. По его словам, одними из наиболее полезных продуктов при гипертонии являются ягоды, как сообщает Газета.Ru.
"150-200 граммов ягод в неделю закрывают потребность организма в антиоксидантах", — уточнил специалист.
Кроме того, он рекомендует включать в рацион цельнозерновые продукты, такие как гречка, нешлифованный рис, цельнозерновой хлеб и макароны из цельнозерновой муки.
Научные данные также свидетельствуют о том, что зелёные овощи способны снижать артериальное давление. Более того, регулярное употребление зелени уменьшает риск развития таких серьёзных заболеваний, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Также важно потреблять достаточное количество клетчатки.
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