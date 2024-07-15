Назван новый метод борьбы с высоким давлением и защитой от деменции без медикаментов

Кардиолог Ашихмин: зелень снижает риск болезней Паркинсона и Альцгеймера

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования показывают, что включение в рацион зелёных овощей благотворно влияет на здоровье, помогая снизить артериальное давление и уменьшая риск развития деменции. Кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин напомнил об этом и назвал ключевые продукты, которые могут улучшить состояние здоровья. По его словам, одними из наиболее полезных продуктов при гипертонии являются ягоды, как сообщает Газета.Ru.

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"150-200 граммов ягод в неделю закрывают потребность организма в антиоксидантах", — уточнил специалист.

Кроме того, он рекомендует включать в рацион цельнозерновые продукты, такие как гречка, нешлифованный рис, цельнозерновой хлеб и макароны из цельнозерновой муки.

Научные данные также свидетельствуют о том, что зелёные овощи способны снижать артериальное давление. Более того, регулярное употребление зелени уменьшает риск развития таких серьёзных заболеваний, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Также важно потреблять достаточное количество клетчатки.