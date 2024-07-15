Назван новый метод борьбы с высоким давлением и защитой от деменции без медикаментов

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Кардиолог Ашихмин: зелень снижает риск болезней Паркинсона и Альцгеймера

1:10
Здоровье

Исследования показывают, что включение в рацион зелёных овощей благотворно влияет на здоровье, помогая снизить артериальное давление и уменьшая риск развития деменции. Кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин напомнил об этом и назвал ключевые продукты, которые могут улучшить состояние здоровья. По его словам, одними из наиболее полезных продуктов при гипертонии являются ягоды, как сообщает Газета.Ru.

Кардиолог Ашихмин: зелень снижает риск болезней Паркинсона и Альцгеймера
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"150-200 граммов ягод в неделю закрывают потребность организма в антиоксидантах", — уточнил специалист.

Кроме того, он рекомендует включать в рацион цельнозерновые продукты, такие как гречка, нешлифованный рис, цельнозерновой хлеб и макароны из цельнозерновой муки.

Научные данные также свидетельствуют о том, что зелёные овощи способны снижать артериальное давление. Более того, регулярное употребление зелени уменьшает риск развития таких серьёзных заболеваний, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Также важно потреблять достаточное количество клетчатки.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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