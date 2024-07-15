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Врач объяснил, может ли пупок "развязаться"

Врач Шестаков: в зоне пупка может возникнуть только пупочная грыжа

2:00
Здоровье

Каждому из нас хотя бы раз советовали избегать поднятия тяжестей, чтобы избежать "развязывания" пупка, однако мало кто знает, что это просто миф. Этот устойчивый оборот никак не связан с реальностью, как объяснил ведущий хирург и заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии и онкологии в Российском научном центре хирургии им. акад. Б. В. Петровского, доктор медицинских наук Алексей Шестаков.

Врач Шестаков: в зоне пупка может возникнуть только пупочная грыжа
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Специалист пояснил, что в процессе развития плод связан с плацентой матери пуповиной, которая после рождения перерезается, оставляя короткий сегмент. Этот сегмент затем высыхает и отпадает после того, как его пережимают зажимом и перевязывают, в результате чего и формируется пупок.

"Так что да, пуповину перевязывают, вот только "развязаться" в пупке, конечно же, ничего не может, это заблуждение. А вот что действительно может случиться, так это появление пупочной грыжи, когда пупок не "развязывается", а, скорее, растягивается, образуя грыжевое выпячивание, к сожалению, знакомое многим", — рассказал специалист в беседе с сайтом aif.ru.

Согласно объяснениям врача, пупок находится в области, которая является слабым местом на брюшной стенке, так как там нет мышечного покрова. С возрастом, набором веса, ослаблением мышечного тонуса и при наличии определённых заболеваний в таких уязвимых зонах могут возникать дефекты, приводящие к образованию грыж, состоящих из близлежащих органов брюшной полости, таких как жировая ткань или кишечник.

Шестаков подчеркнул, что грыжи не исчезнут самостоятельно или под воздействием упражнений, массажа либо мануальной терапии. Единственное решение — хирургическое лечение, и без него грыжа будет только увеличиваться, повышая риск осложнений.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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