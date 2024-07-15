Гигиенист назвал бактерию, которая скрывается в каждом кондиционере

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Гигиенист Гильденскиольд: в кондиционерах живут бактерии легионеллы

1:15
Здоровье

Кондиционеры, которые являются основным средством защиты от летней жары, могут представлять угрозу из-за наличия бактерий легионелл, способных вызвать пневмонию среди тех, кто ими пользуется. Об этом сообщил гигиенист Сергей Гильденскиольд, заведующий кафедрой экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения.

Гигиенист Гильденскиольд: в кондиционерах живут бактерии легионеллы
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en

"Плохо функционирующие, загрязнённые системы кондиционирования — идеальная среда для легионеллы — бактерии, вызывающей тяжёлую пневмонию", — пояснил гигиенист в беседе с NEWS. ru.

Пневмония является серьёзным заболеванием, которое может привести к инфекционно-токсическому шоку, а также к поражению ЦНС и ЖКТ. Наиболее подвержены риску люди с ослабленным иммунитетом, страдающие хроническими болезнями, стрессом или аллергиями.

Помимо легионелл, использование загрязнённых сплит-систем может привести к распространению других воздушно-капельных инфекций. Чтобы избежать заражения, важно своевременно менять фильтры, очищать кондиционеры, проводить регулярную влажную уборку помещений и применять дезинфицирующие средства.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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