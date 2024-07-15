Врач раскрыла, кому вредны арбузы и дыни

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Врач Серёжина: арбузы и дыни нельзя употреблять при диабете и ожирении

1:53
Здоровье

Употребление арбузов и дынь может негативно сказаться на состоянии здоровья некоторых категорий людей. Врач Вера Серёжина рассказала, кому следует воздержаться от этих любимых летних бахчевых культур.

Врач Серёжина: арбузы и дыни нельзя употреблять при диабете и ожирении
Фото: flickr.com by Francisco Antunes, CC BY 2.0

По словам врача, в группе риска находятся пациенты, страдающие сахарным диабетом, ожирением, а также имеющие проблемы с желудочно-кишечным трактом, тяжёлые заболевания поджелудочной железы, камни в органах, метеоризм и диарею.

"Также из-за мочегонного эффекта осторожнее с арбузами и дынями нужно быть беременным. Но совсем отказываться от них необязательно. При умеренном употреблении плоды могут помочь уменьшить отёки и снизить изжогу", — рассказала врач в интервью для РИАМО.

Кроме того, особую осторожность при употреблении арбузов и дынь должны проявлять люди с аллергическими реакциями. Обычно аллергия на эти бахчевые культуры возникает у тех, кто страдает аллергией на пыльцу сорных трав. В период цветения бахчевых растений также активизируется амброзия, что может спровоцировать перекрёстную аллергическую реакцию. В таких случаях человек может испытывать кожный зуд, чихание, обильные носовые выделения, заложенность носа, отёк и покалывание в горле, на языке, губах и нёбе, повышение температуры тела, одышку, удушье, рвоту, диарею, метеоризм, боли в животе и тошноту.

"В редких случаях аллергическая реакция может привести к анафилактическому шоку. Подготовиться к такому сценарию можно заранее, если провести анализ крови на специфические антитела IgE. Это позволяет выявить аллергию на арбуз или дыню", — резюмировала специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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